مران الزمالك – انتظام حازم إمام ومحمود علاء.. وراحة للمثلوثي من التدريبات في الترسانة

عاد لاعبو الزمالك للمران الجماعي استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري.

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم الجمعة، انتظام حازم إمام ومحمود علاء لاعبا الفريق في التدريبات الجماعية على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.

وتماثل حازم وعلاء للشفاء من الإصابة التي كانا يعانيان منها، حيث كان حازم يعاني من إصابة بإجهاد في عضلة السمانة، في حين كان يعاني علاء من آلام خلف مفصل الركبة.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي، قبل التوجه لنادي الترسانة لخوض المران على ملعب الشواكيش بسبب الإصلاحات في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وعقد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق تدريب اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.

وشرح المدير الفني خطة الإعداد خلال الفترة المقبلة للاعبين، ومنح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين لتطبيقها في المران.

من جهة أخرى، أدى عبد الله جمعة لاعب الفريق، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي قبل تدريبات الفريق اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.

ويعاني جمعة من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وخلال المران، ركز كارتيرون على الجوانب البدنية، وتولى فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق قيادة التدريبات البدنية لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد استئناف التدريبات.

ومنح كارتيرون راحة لـ حمزة المثلوثي الظهير الأيمن التونسي من التدريبات، وسيف الدين الجزيري مهاجم الفريق بعد عودتهما إلى القاهرة عصر اليوم، على أن ينتظم الثنائي في التدريبات غدا السبت.

وأجرى كارتيرون تقسيمة بين فريقين في منتصف الملعب وركز فيها على بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها، حيث شهدت التقسيمة تألق كل من محمود عبد الرازق شيكابالا، وأيمن حفني.

وأخيرا، اكتفى محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق بأداء تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي، بعدما حصل على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الإثنين المقبل على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.