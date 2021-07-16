جاراي يعلن اعتزاله: كان الألم شديدا لدرجة أنني لم أستطع المشي في بعض الأحيان

أعلن الأرجنتيني إيزيكيل جاراي اعتزاله كرة القدم بعمر الـ 34 عاما.

إيزيكوايل جاراي النادي : معتزل

مدافع منتخب الأرجنتين وريال مدريد وزينيت سان بطرسبرج وبنفيكا وفالنسيا أوضح سبب الاعتزال " كان الألم شديدا لدرجة أنني لم أستطع المشي في بعض الأحيان".

ومنذ موسم 2019-2020 لم يلعب المدافع الأرجنتيني لأي فريق عقب مغادرة فالنسيا.

ووفقا لبعض التقارير فأن خيتافي الإسباني كان ضمن أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدماته، لكن إصابته في الفخذ تسببت في إعلان قرار اعتزاله.

وقال جاراي في رسالته التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي: "كنت أتمنى أن اعتزل في وقت لاحق، لكن لم يكن الأمر كذلك".

وأضاف "لقد عانيت بصمت من هذه الإصابة لمدة ثلاث سنوات. كان الألم شديدا لدرجة أنني لم أستطع المشي في بعض الأحيان".

وتابع "لقد تفاوضت مع أندية مختلفة من أجل عودتي، لكنني لا أستطيع".

وأكمل "أشعر أنني سأخدع هذا الفريق والمشجعين وأنا".

وأتم "الحل الوسط هو الحصول على أموال مقابل لا شيء، لأنني على الأرجح لن أكون قادرا على اللعب في مباراتين من أصل ثلاث بسبب إصابتي. لقد بدأت مسيرتي بأمانة وأريد أن أقول وداعا بنفس الطريقة".

جاراي حقق مع ريال مدريد لقب كأس ملك إسبانيا 2010-11، ثم 4 ألقاب مع بنفيكا وخسر مع الفريق البرتغالي نهائي الدوري الأوروبي مرتين 2013 و2014.

وبقميص زينيت حقق 3 ألقاب محلية، ومع فالنسيا حقق لقب كأس ملك إسبانيا موسم 2018-19.

بقميص الأرجنتين حقق لقب كأس العالم تحت 20 عاما عام 2005، وحل وصيفا مع المنتخب الأول في كأس العالم 2014 ضد ألمانيا.