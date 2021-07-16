تقارير: يوفنتوس يرغب في ضم إيكاردي من باريس

نشرت تقارير إيطالية عديدة أخبار كثيرة حول رغبة فريق يوفنتوس الإيطالي في ضم اللاعب ماورو إيكاردي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل بداية الموسم الجديد.

وأشار موقع "فوتبول إيطاليا" إلى أن إيكاردي تحدث إلى ماسيمليانو أليجري المدير الفني لليوفي، حيث أخبره الأخير عن رغبته في عودته مرة أخرى لإيطاليا من بوابة السيدة العجوز.

وأوضح التقرير أن هناك شرط جزائي بقيمة 15 مليون يورو في العقد يُجبر باريس سان جيرمان على دفع هذه القيمة لفريق إنتر ميلان إذا باع إيكاردي إلى ناد آخر في الدوري الإيطالي، حيث كان يعتبر البعض أن هذا الشرط كان وسيلة لمنع انضمامه لليوفي.

إيكاردي سجل 13 هدفا وقدم ستة تمريرات حاسمة في 28 مباراة مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي.

وانضم المهاجم البالغ 28 عاما قادما من إنتر ميلان عام 2019 على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 50 مليون يورو.