عماد سليمان لـ في الجول: إيهاب جلال يريد الاستمرار مع الإسماعيلي

الجمعة، 16 يوليه 2021 - 16:14

كتب : ياسر الشريف

إيهاب جلال - الإسماعيلي

شدد عماد سليمان المشرف العام على الكرة في الإسماعيلي أن إيهاب جلال مدرب الفريق يأمل الاستمرار في منصبه الموسم المقبل.

وقال نجم الدراويش السابق لـFilGoal.com:"إيهاب جلال يفضل الاستمرار مع الفريق".

وواصل "لقد أكد لي ذلك، لكنه ينتظر رؤية مدى قدرة الفريق على تطبيق أفكاره".

أخبار متعلقة
مؤتمر نهائي إفريقيا - مدرب كايزر تشيفز: أتمنى مفاجأة أخرى أمام الأهلي مؤتمر نهائي إفريقيا – موسيماني: لست قلقا من طريقة لعب كايزر تشيفز.. وهذه نقاط قوتهم مؤتمر نهائي إفريقيا - الشناوي: لهذا السبب كايزر تشيفز لديه أفضلية.. ونريد العودة للمونديال لاجازيتا ديللو سبورت: رونالدو باق في يوفنتوس.. لكن ربما براتب أقل

واستمر "اتفقنا على تكوين فريق جديد للإسماعيلي ينافس على البطولات. كل الأمور ستتضح نهاية الموسم".

وأتم "نريد الآن استعادة الانتصارات وأن نتخذ المباريات المقبلة إعدادا للموسم المقبل".

ويقود جلال (53 عاما) فريق الإسماعيلي منذ مارس الماضي.

خاض معه 12 مباراة فاز في 8 منها وخسر 4.

ويحتل الإسماعيلي المركز 11 في ترتيب الدوري المصري الممتاز ورصيده 35 نقطة.

الإسماعيلي إيهاب جلال
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة سلة – سيدات مصر إلى نهائي التصفيات المؤهلة لبطولة الأفروباسكت 20 دقيقة | رياضات أخرى
سلة - إسماعيل أحمد يمدد عقده مع الاتحاد موسما ساعة | رياضات أخرى
عماد سليمان لـ في الجول: إيهاب جلال يريد الاستمرار مع الإسماعيلي ساعة | مصر
ماذا يفعل الأهلي ضد أندية جنوب إفريقيا.. تفوق كبير ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر نهائي إفريقيا - مدرب كايزر تشيفز: أتمنى مفاجأة أخرى أمام الأهلي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر نهائي إفريقيا – موسيماني: لست قلقا من طريقة لعب كايزر تشيفز.. وهذه نقاط قوتهم 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر نهائي إفريقيا - الشناوي: لهذا السبب كايزر تشيفز لديه أفضلية.. ونريد العودة للمونديال 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
لاجازيتا ديللو سبورت: رونالدو باق في يوفنتوس.. لكن ربما براتب أقل 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 2 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 3 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 4 اتحاد الكرة يعلن مواعيد المؤجلات وآخر 6 جولات من الدوري المصري
قد ينال إعجابك