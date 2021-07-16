ذا أثليتك: السعودية قد تنظم كأس العالم 2030 مع إيطاليا.. أو مع مصر والمغرب

تحت عنوان "ليس بعيد المنال" تفكر السعودية في التقدم بطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتنظيم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إيطاليا.

ووفقا لما نشرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية اليوم الجمعة فإن فيفا يشجع الدول على القيام بتنظيم مشترك للمونديال لتقليل الأعباء المالية على الدول من استضافة الحدث في ظل ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة بداية من 2026 إلى 48 ما يعني وجود 80 مباراة إضافية.

وأشار التقرير إلى أن شركة "بوسطون للاستشارات" الأمريكية قدمت اقتراحا للسعودية بأنه يجب أن تقدم طلبا لتنظيم المونديال لكن بالاشتراك مع دولة أخرى وليس وحدها.

أحد تلك المقترحات ينص على أن تقدم السعودية ملف تنظيم المونديال رفقة كل من مصر والمغرب.

وأوضح التقرير أن هذا المقترح يعد منطقيا من الناحية الجغرافية لكنه شدد في الوقت ذاته أن كل من مصر والمغرب يحتاجان لإجراء تحسينات ضخمة في البنية التحتية.

لذا فإن إيطاليا تظل هي المرشح الأقرب للتقدم بطلب مع السعودية لاستضافة المونديال وفقا للتقرير.

وحتى الآن فإن إنجلترا قامت بتحالف بريطاني لاستضافة المونديال في نسخة 2030 بالتعاون مع جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز.

وينافس ذلك التحالف البريطاني، تحالف آخر بين إسبانيا والبرتغال.

وألمح التقرير إلى قوة العلاقات السعودية الإيطالية في الفترة الأخيرة منها إقامة كأس السوبر الإيطالي على أرض الأولى.

هذا بالإضافة لاحتمالية إنشاء السعودية لشبكة رياضية تليفزيونية على غرار "بي إن سبورتس" وأن أول الحقوق التي ستحصل عليها هي بث مباريات الدوري الإيطالي.