فرانس برس: اختفاء لاعب رفع أثقال أوغندي في اليابان قبل الأولمبياد

اختفى لاعب رفع أثقال أوغندي يدعى يوليويس سسكيتوليكو بعدما لم يظهر رفقة زملائه لإجراء المسحة الدورية للكشف عن فيروس كورونا.

ووفقا لما نشرته وكالة "فرنس برس" الفرنسية اليوم الجمعة فإن اللاعب صاحب الـ20 عاما شوهد آخر مرة منتصف الليل في فندق الإقامة عن طريق أحد زملائه.

واكتشفت البعثة الأوغندية اختفاء لاعب رفع الأثقال بعدما حاولوا الوصول إليه بشتى الطرق للخضوع لمسحة فيروس كورونا لكن لم يتم العثور على أي أثر له.

وتم إبلاغ الشرطة اليابانية بالأمر وهم الآن يحاولون البحث عن اللاعب.

وكانت بعثة أوغندا تقيم في اليابان منذ شهر يونيو الماضي للتحضير للأولمبياد والتدرب في أوساكا.

وتنطلق منافسات أولمبياد طوكيو يوم الجمعة المقبلة.