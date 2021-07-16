مدافع ليفربول الجديد: أنا كبير وقوي.. لا أخاف والكرة معي

الجمعة، 16 يوليه 2021 - 11:19

كتب : FilGoal

إبراهيما كوناتي

يثق إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول الجديد، الذي انضم للفريق قادما من لايبزيج الألماني، أنه قادر على إضافة الكثير للنادي الإنجليزي.

وقال الفرنسي البالغ عمره 22 عاما في حواره مع موقع ليفربول:"أنا كبير وقوي، لا أخاف والكرة معي".

وواصل عن أسلوبه "أستطيع التسجيل بقدمي أكثر من رأسي، أمر غريب نوعا ما لكن هذا أنا".

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واستمر "لدي هذه الجودة، لكن علي العمل أكثر وأكثر لأكون مدافعا جيدا جدا".

ويستعد كوناتي للمشاركة في دوري ربما هو الأقوى على مستوى العالم، وهو أمر لا يقلق اللاعب الأسبق لسوشو.

وأضاف كوناتي "أثق في التأقلم مع متطلبات الدوري الإنجليزي، شاهدت مباريات كثيرة من البطولة والكل يعرف مدى حدة المنافسة التي تمتلك لاعبين أقوياء. هذا صعب لكني أحب التحدي".

وظفر ليفربول بكوناتي بعقد مدته 5 سنوات مقابل 40 مليون يورو.

أراد النادي الإنجليزي تدعيم خطه الخلفي الذي عانى من إصابات كثيرة في الموسم الماضي.

كوناتي ليفربول
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