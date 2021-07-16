تليجراف: أرسنال يستهدف مهاجم تشيلسي

قالت صحيفة تليجراف الإنجليزية إن أرسنال مهتم بالتعاقد مع تامي أبراهام مهاجم تشيلسي.

تامي أبراهام النادي : تشيلسي أرسنال

وكتبت أن الفريق اللندني عرض لاعبه البالغ عمره 23 عاما على أندية بغرض تمويل صفقة إرلينج هالاند.

ويأمل تشيلسي تقديم عرض قوي يقنع دورتموند بالتخلي عن هالاند المهاجم النرويجي.

وشارك أبراهام في 82 مباراة مع الفريق الأول لتشيلسي وسجل 30 هدفا وأرسل 12 تمريرة حاسمة.

وتوج مع النادي بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وبدأ أبراهام أساسيا في 17 مباراة فقط مع تشيلسي في الموسم الماضي، وسجل 12 هدفا إجمالا وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

ولعب أبراهام لبريستول سيتي وسوانزي سيتي وأستون فيلا ومثل إنجلترا في 6 مباريات وسجل هدفا.