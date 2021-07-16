طبيب الأهلي: تأهيل وليد سليمان يسير بشكل جيد

الجمعة، 16 يوليه 2021 - 10:46

كتب : حسام نور الدين

وليد سليمان يسجل ويحتفل بهدفه مع الأهلي ضد الإنتاج الحربي

قال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي إن البرنامج التأهيلي لوليد سليمان يسير بشكل جيد.

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

ويتعافى صانع ألعاب الأهلي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

ويكمل سليمان (36 عاما) برنامجه التأهيلي في المغرب على هامش نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

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وسافر سليمان مع بعثة الأهلي إلى المغرب رغم غيابه عن المباراة بسبب الإصابة.

ويلعب الأهلي ضد كايزر تشيفز مساء السبت في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة العاشرة بينما يخوض كايزر تشيفز نهائي البطولة للمرة الأولى.

وليد سليمان الأهلي
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