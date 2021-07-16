احتفالية الشرقية للدخان لتكريم لاعبيه عقب الصعود لـ الدوري الممتاز

أقام نادي الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" احتفالية ضخمة لتكريم فريق كرة القدم بالنادي لصعوده إلى الدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه منذ تأسيسه عام 1953.

وأصبح الشرقية للدخان النادي رقم 75 تاريخيا الذي يشارك في بطولة الدوري، كما كرم أبطال النادي بمختلف الألعاب الرياضية، وجاء الصعود تتويجا لجهود إدارة النادي في توفير الدعم المالي والإداري للفريق منذ بداية الموسم لتحقيق حلم الصعود.

شارك في احتفالية نادي الشرقية - إيسترن كومباني، والتي عقدت مساء الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام والصحف.

وتصدر الفريق المجموعة الثالثة في الدوري الدرجة الثانية (مجموعة الصعيد) حاجزا مقعده في الدوري الموسم المقبل رفقة فريقي فاركو وكوكاكولا.

ويُعقد على فريق الشرقية - إيسترن كومباني آمال ضخمة في مواصلة مسيرة الأداء الرائع وأن يصبح أحد أهم فرق الدوري، في ظل سعي إدارة الشركة في توفير المقومات الفنية والإدارية اللازمة لظهور الفريق بشكل مشرف.

وطالب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الفريق بالمحافظة على عناصر فريق كرة القدم الصاعد مؤخرا للدوري الممتاز لموسم 2022/2021، وهي نفس النصيحة التي وجهها لفريق غزل المحلة العام الماضي عند صعوده لدوري هذا الموسم.

وتمنى الوزير، التوفيق لفريق الشرقية الصاعد حديثا للدوري الممتاز، وتحقيق نتائج إيجابية والتواجد في المربع الذهبي، منوها بأهمية فصل إدارة النادي الرياضي عن الشركة الأساسية، على غرار ما تم بإنشاء نادي غزل المحلة لكرة القدم.

ووجه تامر جاد الله رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية ايسترن كومباني رسالة للاعبين قائلا :"نقدر الجهد المبذول من كل فرد سواء اللاعبين أو الفنيين وغيرهم للوصول لحلم الصعود للدوري الممتاز، في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم كله وأثرت على كبرى الأندية العالمية، ونعدكم باستمرار الدعم للفريق في رحلة الدوري الممتاز، لأن الصعود للدوري الممتاز ليس نهاية المطاف، بل بالعكس بداية لتحقيق تاريخ مشرف لفريق الشرقية-إيسترن كومباني".

وقال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة نادي الشرقية - إيسترن كومباني، والرئيس الشرفي للنادي: "نأمل أن ينجح الفريق في الظهور بشكل مشرف وأن يقدم نتائج طيبة في أول موسم له في الدوري الممتاز، وأن يصبح أحد أهم المنافسين بالبطولة خلال المواسم المقبلة، ولذا سيواصل مجلس الإدارة توفير كافة الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف">

جدير بالذكر أن النادي قد حصد النادي مجموعة بطولات فردية وجماعية في عدد من الرياضات المختلفة بجانب كرة القدم واللي شملت الألعاب الجماعية مثل الكرة الطائرة – كرة السلة – الشطرنج – البليارد – الهوكي – التراياثلون والألعاب الفردية مثل الكاراتيه – التايكوندو – الكونغ فو.