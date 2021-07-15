أغلق الباب أمام يونايتد.. دي لورينزو يجدد تعاقده مع نابولي حتى 2026

أعلن نادي نابولي الإيطالي تجديد عقد جيوفاني دي لورينزو مدافع الفريق حتى صيف 2026.

دي لورينزو الذي يشعل مركز الظهير الأيمن قاد إيطاليا للتتويج بلقب يورو 2020.

وارتبط اسم الظهير البالغ 27 عاما بالانتقال لـ مانشستر يونايتد في الصيف الجاري، إلا أن التجديد أغلق الباب أمام رحيله.

دي لورينزو انضم إلى البارتينوبي قادما من إمبولي موسم 2019-20 مقابل 8 ملايين يورو، وتوج بلقب كأس إيطاليا في نفس الموسم.

✍️ Giovanni Di Lorenzo signs new Napoli deal through to 2026 👉 https://t.co/NTcl2y0h5Y 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/LGC0Zxc41x — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) July 15, 2021

وخلال موسمين خاض 95 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 15.

مع إيطاليا ظهر دي لورينزو بقميص الأتزوري لأول مرة في 2019 في ودية ليشتينشتاين.

وخلال يورو 2020 خاض 5 مباريات بشكل كامل وغاب عن مباراة واحدة فقط وتوج بلقب المسابقة الأوروبية.