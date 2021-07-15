أغلق الباب أمام يونايتد.. دي لورينزو يجدد تعاقده مع نابولي حتى 2026

الخميس، 15 يوليه 2021 - 21:30

كتب : FilGoal

جيوفاني دي لورينزو - نابولي

أعلن نادي نابولي الإيطالي تجديد عقد جيوفاني دي لورينزو مدافع الفريق حتى صيف 2026.

دي لورينزو الذي يشعل مركز الظهير الأيمن قاد إيطاليا للتتويج بلقب يورو 2020.

وارتبط اسم الظهير البالغ 27 عاما بالانتقال لـ مانشستر يونايتد في الصيف الجاري، إلا أن التجديد أغلق الباب أمام رحيله.

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دي لورينزو انضم إلى البارتينوبي قادما من إمبولي موسم 2019-20 مقابل 8 ملايين يورو، وتوج بلقب كأس إيطاليا في نفس الموسم.

وخلال موسمين خاض 95 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 15.

مع إيطاليا ظهر دي لورينزو بقميص الأتزوري لأول مرة في 2019 في ودية ليشتينشتاين.

وخلال يورو 2020 خاض 5 مباريات بشكل كامل وغاب عن مباراة واحدة فقط وتوج بلقب المسابقة الأوروبية.

جيوفاني دي لورينزو نابولي الدوري الإيطالي
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