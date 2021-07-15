قائمة بيراميدز - غياب ثلاثي المنتخب الأولمبي وسامي عن مواجهة المقاولون العرب

اختار تاكيس جونيس المدير الفني لـ بيراميدز قائمة مكونه من 20 لاعبا لمواجهة المقاولون العرب في لقاء مؤجل من الجولة 24 من الدوري المصري.

ويلتقي بيراميدز غدا الجمعة على استاد المقاولون مع ذئاب الجبل في التاسعة مساءً.

ويغيب رمضان صبحي وإبراهيم عادل وأسامة جلال عن قائمة بيراميدز لسفرهم مع منتخب مصر الأولمبي لليابان لخوض غمار أولمبياد طوكيو.

ويغيب أيضا أحمد سامي لحصوله على بطاقة صفراء ثالثة ضد الإنتاج الحربي.

ويتواصل غياب أحمد الشناوي وجون أنتوي ودييجو رولان بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر

الوسط: عبد الله السعيد - إريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمد فاروق

الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 37 نقطة من 25 مباراة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 14 برصيد 29 نقطة من 27 مباراة.

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