قائمة بيراميدز - غياب ثلاثي المنتخب الأولمبي عن مواجهة المقاولون العرب

الخميس، 15 يوليه 2021 - 20:47

كتب : FilGoal

بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

اختار تاكيس جونيس المدير الفني لـ بيراميدز قائمة مكونه من 20 لاعبا لمواجهة المقاولون العرب في لقاء مؤجل من الجولة 24 من الدوري المصري.

ويلتقي بيراميدز غدا الجمعة على استاد المقاولون مع ذئاب الجبل في التاسعة مساءً.

ويغيب رمضان صبحي وإبراهيم عادل وأسامة جلال عن قائمة بيراميدز لسفرهم مع منتخب مصر الأولمبي لليابان لخوض غمار أولمبياد طوكيو.

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ويتواصل غياب أحمد الشناوي وجون أنتوي ودييجو رولان بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر

الوسط: عبد الله السعيد - إريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمد فاروق

الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 37 نقطة من 25 مباراة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 14 برصيد 29 نقطة من 27 مباراة.

المقاولون العرب في الدوري بيراميدز قائمة بيراميدز
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