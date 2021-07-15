الأولمبية تجيب لـ في الجول عن: كم ميدالية من المتوقع أن تحصدها مصر في طوكيو 2020

الخميس، 15 يوليه 2021 - 20:33

كتب : محمد سمير

شريف العريان

كم ميدالية من المتوقع أن تحصدها مصر في أولمبياد طوكيو 2020؟ وهل تنجح في تحقيق خمس ميداليات كرقم قياسي؟

أجاب شريف العريان سكرتير العام اللجنة الأولمبية المصرية في حواره لـFilGoal.com قائلا: "نتمنى تجاوز تحقيق خمس ميداليات هذا بالطبع من أهدافنا والذي لم يتحقق للأسف في الأولمبياد السابقة في ريو دي جانيرو".

وواصل "في الأولمبياد السابقة حققنا ثلاث ميداليات وكنا على مقربة من تحقيق خمسة ولكن هذا ما حدث".

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وأكمل "في طوكيو تأثرنا بإيقاف رفع الأثقال المصري خاصة أن مشاركة سارة سمير ومحمد إيهاب كان يضمن لنا الحصول على ميدالية وهذا سيضع عبئا على الرياضات الأخرى".

واستدرك شريف العريان حديثه "لكن لدينا بعثة كبيرة تضم 134 لاعب ولاعبة ولدينا 20 لاعب ولاعبة قادرين على المنافسة على الميداليات".

وشدد "ما أقوله ليس معناه إننا سنفوز بـ20 ميدالية فهناك بعض اللاعبين فرصتهم ضئيلة عكس الآخرين".

وعن الرقم المتوقع لتحقيق ميداليات أجاب "أتخيل أن الرقم المنطقي هو من ثلاث لأربع ميداليات".

وتابع متسائلا "هل من الممكن ألا نحقق أي ميدالية؟ نعم لأنه لا يوجد أي شيء مضمون ولكننا نعمل بقوة".

وعن مشاركة الكاراتيه في البطولة قال: "هذا ميزة لمصر فنحن في أولمبياد الشباب في 2018 حققنا ميدالية من خلاله ويجب أن نستغله تلك المرة لأن اللعبة ستتواجد لأول مرة في الأولمبياد وستخرج في النسخة المقبلة".

وعن الخماسي الحديث والمنافسات الأخرى في طوكيو شاهد حوار شريف العريان كاملا.

شريف العريان طوكيو 2020
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