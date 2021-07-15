سبورت: برشلونة يأمل في الحصول على فيليكس بدلا من ساؤول

الخميس، 15 يوليه 2021 - 20:26

كتب : عمر خالد

جواو فيليكس - أتليتكو مدريد - لوكومتيف موسكو - دوري أبطال أوروبا

نشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية تقريرا حول تطورات رحيل اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يسعى للحصول على خدمات اللاعب البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد، ليدخل ضمن الصفقة التبادلية مع جريزمان قبل بداية الموسم المقبل.

وأوضحت "سبورت" أن مسألة رحيل اللاعب الإسباني ساؤول نيجيز لاعب أتليتكو مدريد لبرشلونة كصفقة تبادلية، يُعد أمرا صعب في الوقت الحالي، حيث أن اللاعب يريد عقد طويل نسبيا، ولكن النادي الكتالوني أخبر اللاعب بأنه لن يحصل على نفس الراتب الذي يتقاضاه مع أتليتكو.

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وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن أتليتكو كان يريد التبادل بين جريزمان وساؤول دون إضافة مقابل مادي على الصفقة، بسبب القيمة السوقية الكبيرة لجريزمان على حساب ساؤول، ولكن البارسا كان يريد من 15 إلى 20 مليون يورو كمبلغ مالي إضافي على الصفقة.

وأكد التقرير أن أتليتكو لا يسعى لدفع أي مبالغ في صفقة تبادلية، وهو الأمر الذي جعل برشلونة تفكر في محاولة الحصول على خدمات فيليكس بدلا من ساؤول.

ومن الناحية التكتيكية في أرض الملعب، أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بوجود فيليكس في برشلونة سيكون من الصعب أن يشارك، خاصة وأن مركزه هو نفس مركز ليونيل ميسي، والوافد الجديد ممفيس ديباي، لذلك سيتعين على رونالد كومان، المدير الفني للفريق أن يجد مركز جديد لفيليكس حتى يستفيد من اللاعب.

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