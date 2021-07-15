مصارع مصر: كيف أذهب للأولمبياد بدون مدرب!

الخميس، 15 يوليه 2021 - 17:44

كتب : FilGoal

عبد اللطيف منيع

شكا عبد اللطيف منيع مصارع مصر في أولمبياد طوكيو من قرار وزاري حرمه من مدربه، قبل أيام من انطلاق المنافسات.

وقال منيع في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على فيسبوك "أتحدث من المعسكر الإعدادي في المجر، وفوجئت بالقرار الوزاري بخلو البعثة من اسم مدربي أشرف حافظ".

وأضاف "أشرف حافظ هو المدرب الذي قاد كرم جابر للحصول على الميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012".

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وأكمل "فوجئت بوضع اسم مدرب آخر لي بعدما قادني أشرف حافظ لعامين، من المستفيد من ذلك".

وتابع "كيف أذهب للأولمبياد بدون مدربي، كيف يقودني مدرب قبل أيام قليلة من انطلاق الأولمبياد".

وأتم "لن أصمت على من يريد تدمير مستقبلي".

عبد اللطيف منيع مصارعة
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