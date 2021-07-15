ألعاب الأولمبياد - تنس طاولة.. لعبة الشارع التي تعرف هيمنة الصين

إذا مررت بأي شارع في مصر ستجد طاولة للعب الـ "بينج بونج" أو "تنس الطاولة" ومتباريان يتحركان بشكل متناسق بكل سرعة للحاق بالكرة.

تُعرف اللعبة أيضا بـ "بينج بونج" في إشارة إلى أصوات ارتطام الكرة بالمضارب والطاولة التي ترتفع 76 سم عن الأرض ويبلغ طولها 274 سم وعرضها 152.5 سم ويفصلها شبكة من المنتصف ارتفاعها 15.25 سم.

تاريخ اللعبة

ظهرت اللعبة لأول مرة بين أبناء الطبقة الراقية في العصر الفيكتوري الإنجليزي في القرن التاسع عشر.

وعُرفت اللعبة حينها باسم "بينج بونج" إلا أن تحول الاسم لعلامة تجارية عام 1901 جعل اسم اللعبة "تنس طاولة" وتأسس اتحاد تنس الطاولة عام 1926.

عام 1901 البريطاني جيمس جيب اكتشف أن كرات السيلولويد هي المثالية للعبة وفي نفس العام اخترع إي سي جود المضارب، ومنذ ذلك العام ازدادت شعبية اللعبة.

قوانين اللعبة

ترمى الكرة في الهواء وتضرب بالمضرب لتصل إلى نصف طاولة الخصم ومن ثم يرد الخصم بإعادة حتى يتحدد الفائز بالنقطة.

كيف تحتسب النقطة؟ إذا ارتطمت بالشبكة وسقطت في النصف الخاص باللاعب الذي ضرب الكرة.

إذ لم تقع أو تلامس الكرة نصف طاولة الخصم أو ارتكاب اللاعب أخطاء في الإرسال أو الصد كلمس الكرة بيده بدلا من المضرب أو إمساك المضرب من الناحية الخطأ.

عدد الأشواط: 5 أشواط لفرق الرجال والسيدات (بواقع 3 لاعبين لكل منتخب) أو 7 (لفردي الرجال والسيدات) ومن أجل الفوز بالشوط لابد من تسجيل 11 نقطة ومن يحقق الفوز في أكبر عدد من الأشواط يفوز بالمباراة.

تاريخ اللعبة في الأولمبياد

ظهرت اللعبة لأول مرة في سيول 1988 واستمرت منذ ذلك الحين عبر منافسات فردي الرجال وفردي السيدات زوجي الرجال وزوجي السيدات وفرق رجال وفرق سيدات.

ينتظر أن تشهد أولمبياد طوكيو منافسات الزوجي المختلط لأول مرة في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية مع غياب زوجي الرجال وزوجي السيدات.

سيطرة الصين

هيمنت الصين على اللعبة في الأولمبياد بحصد 53 ميدالية من بينها 28 ذهبية.

وتأتي كوريا الجنوبية في المركز الثاني بعدد الميداليات برصيد 18 ميدالية من بينها 3 ذهبيات.

مصر في طوكيو 2020

تدخل مصر أولمبياد طوكيو 2020 بـ 6 لاعبين هم: رجال: عمر عصر – خالد عصر – أحمد صالح.

سيدات: دينا مشرف – يسرا حلمي – فرح عبد العزيز.

وهو أكبر عدد من المشاركين ممثلي مصر بالتساوي مع أولمبياد لندن 2012.

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وتشارك مصر في فئات الفردي والفرق وزوجي المختلط.