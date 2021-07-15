كلويفرت يقترب من مغادرة روما
الخميس، 15 يوليه 2021 - 15:27
كتب : FilGoal
يقترب الجناح الهولندي جاستن كلويفرت من الانضمام إلى نيس الفرنسي قادما من روما الإيطالي.
كلويفرت لعب مع لايبزيج على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.
وأفادت شبكة فوت ميركاتو يوم الخميس أن المحادثات بين نادي روما ونيس لضم الهولندي وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية.
وافق اللاعب الهولندي على اتخاذ الخطوة من حيث المبدأ، حيث يضع كلا الناديين الآن اللمسات الأخيرة على الصفقة.
جاستن خريج أكاديمية أياكس الهولندي انضم لـ روما في 2018.
وظهر جاستن في 68 مباراة بقميص روما ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 10.
video:1 #مانشستر_يونايتد_روما
🥅⚽️هدف رائع من توقيع برونو فرنانديش في مرمى روما#الدوري_الاوروبي #UEL pic.twitter.com/2hLjhOAaip
#مانشستر_يونايتد_روما
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