كلويفرت يقترب من مغادرة روما

الخميس، 15 يوليه 2021 - 15:27

كتب : FilGoal

جاستن كلويفرت - لايببزيج

يقترب الجناح الهولندي جاستن كلويفرت من الانضمام إلى نيس الفرنسي قادما من روما الإيطالي.

كلويفرت لعب مع لايبزيج على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.

وأفادت شبكة فوت ميركاتو يوم الخميس أن المحادثات بين نادي روما ونيس لضم الهولندي وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية.

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وافق اللاعب الهولندي على اتخاذ الخطوة من حيث المبدأ، حيث يضع كلا الناديين الآن اللمسات الأخيرة على الصفقة.

جاستن خريج أكاديمية أياكس الهولندي انضم لـ روما في 2018.

وظهر جاستن في 68 مباراة بقميص روما ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 10.

جاستن كلويفرت روما نيس
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