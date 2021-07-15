اتحاد اليد يكشف عبر في الجول انفراجة في أزمة ملابس المنتخب قبل الأولمبياد

اقتربت أزمة ملابس منتخب مصر لليد في أولمبياد طوكيو من الحل.

وكان بعض التقارير قد تحدثت عن أزمة وقت اتجاه الإداري المختص لاستلام ملابس لاعبي منتخب اليد ليتفاجئ بأن كافة المقاسات صغيرة ولا تتناسب مع بنية لاعبي المنتخب.

محمد الأمين المكلف بإدارة الاتحاد المصري لكرة اليد قال لـFilGoal.com: "وعدتا اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة بتوفير المقاسات الصحيحة للاعبي المنتخب المصري خلال ساعات قبل السفر إلى طوكيو".

ويبدأ المنتخب المصري مبارياته في الأولمبياد 24 يوليو المقبل أمام البرتغال.

يذكر أن المنتخب المصري يتواجد مع فرق الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى للدور التالي.

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