روبن يعتزل كرة القدم من جديد

الخميس، 15 يوليه 2021 - 13:17

كتب : FilGoal

أرين روبن بقميص جرونيجين

أعلن الهولندي أرين روبن اعتزاله كرة القدم نهائيا، وهي ليست المرة الأولى.

في يونيو 2020 عاد روبن من الاعتزال إلى حيث بدأ.. فقد اختار إنهاء مسيرته في موطنه هولندا، ومع فريق جرونيجين الذي نشأ فيه.

وقتها أعلن نادي جرونيجين الهولندي، ضم روبن رسميا بعقد لمدة موسم واحد 2020/2021.

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وقال روبن في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الخميس: "جماهير كرة القدم الأعزاء، لقد قررت إنهاء مسيرتي الكروية".

وأضاف "إنه اختيار صعب للغاية. أود أن أشكر الجميع على كل هذا الدعم.. مع تحياتي".

الجناح المخضرم صاحب الـ37 عاما كان قد أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية موسم 2018/2019 رفقة بايرن ميونيخ، لكنه لم يغلق الباب أبدا أمام احتمالية العودة لكرة القدم مجددا.

أرين بدأ مسيرته في أكاديمية بيدوم عام 1989، قبل أن ينضم إلى جرونيجين في قطاع الناشئين بعمر 12 عاما سنة 1996.

وفي عام 2000 صعد روبن للفريق الأول وخاض معهم موسمين قبل الانتقال إلى أيندهوفين سنة 2002، ومنهم انتقل إلى تشيلسي عام 2004.

وبعد ثلاث سنوات في إنجلترا، انتقل روبن إلى ريال مدريد عام 2007، قبل أن يرحل عن الفريق الملكي عام 2009 إلى بايرن ميونيخ، وليقضي هناك باقي مسيرته حتى عام 2019.

روبن يملك أيضا 96 مباراة دولية رفقة منتخب هولندا منذ عام 2003 وحتى 2017، وكان فردا في قائمة الطواحين الذين حققوا المركز الثاني في نهائيات كأس العالم 2010 بعد الخسارة في النهائي أمام إسبانيا.

أرين روبن هولندا
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