ألعاب الأولمبياد - الريشة الطائرة.. كرات من أجنحة الأوز ومشاركة مصرية تاريخية

رياضة تشبه الراكيت والتنس والكرة الطائرة، ولكن مع اختلاف المضرب والكرة المستخدمان في ملعب شبيه بالطائرة.

ويستعرض لكم FilGoal.com الألعاب الأولمبية ويشرح طريقة لعبها.

الريشة الطائرة

تُعرف بإسم رياضة الأعصاب الهادئة، لأن التحكم في تحركاتك هو جوهر اللعبة. وكلما هدأت أعصابك وزاد تحكم في المضرب، أصبحت فرص نجاحك فيها أكبر.

عرفها الإنجليز عام 1870، وكان ضباط الجيش البريطاني يلعبونها في الهند، التي أصبحت بعد ذلك منبعا لانتشارها إلى العالم.

الصينيون والاندونيسيون نظموا المسابقات والبطولات العالمية خصيصا لهذه اللعبة، وشارك فيها الرجال والنساء منذ عام 1980.

تسمى اللعبة بـ "بادمينتون" نسبة إلى اللورد الإنجليزي بادمينتون الذي تبنى اللعبة، وطورها وحافظ عليها من الإندثار.

-تواجدت لعبة الريشة الطائرة في الأولمبياد لأول مرة بدورة ميونيخ 1972.

معدات اللعبة

الريشة: جسم مغطى بالريش، تكوينها يجعلها تطير بشكل معيّن ومختلف عن باقي الكرات المستخدمة في رياضات المضارب.

الريش يعطيها ارتفاعا عاليا بعد الضرب، وحركة أكثر بطءً من الكرات العادية.

تٌصنع من الريش الطبيعي، ويتم تصنيعها في مصانع متخصصة من ريش أجنحة طيور "الأوز".

يقوموا بتهذيب الريش بطول وشكل معين، ويتم وضعه في كرة صغيرة مشطورة لنصفين.

الملعب يكون مستطيلا. ويقسمه شبكة مرتفعة عن الأرض متوسطة الطول.

وتكون المضارب مشابهة لمضارب التنس لكن خفيفة الوزن، يتم صناعتها من ألياف الكربون والحديد والصلب.

طريقة اللعب

تتكون كل مبارة من 3 أشواط. كل شوط يحسم بتسجيل 21 نقطة.

عند التبادل يقف المستقبل والمرسل باتجاه قطري، فإذا فقد أحد الطرفين الإرسال، فإنه يتحول للطرف الآخر وتحتسب له النقطة.

في منافسات الزوجي، يستمر اللاعب بالإسال دون تغييره إذا ربح الفريق المستقبل التبادل،

ولكن يجب تغيير جهة الإرسال ويرسل ضد لاعب مختلف في كل مرة.

يجب أن تتخطى الريشة عند الإرسال، الحد الأدني للمنطقة المخصصة للإرسال، فإذا سقطت قبل الخط فيعتبر هذا خطأ.

وإذا انتهت المباراة بالتعادل 20-20، فتستمر المباراة حتى يستطيع أحد اللاعبين التقدم بفارق نقطتين مثل 22-24.

تحتسب النقطة إذا فشل أحد اللاعبين في رد الريشة للجهة الأخرى.

أو إذا ضرب أحد اللاعبين الريشة مرتين بالخطأ.

أو إذا لمست الكرة سقف الصالة.

أو إذا لمست الأرض بالتأكيد مثل الكرة الطائرة.

المنافسات في طوكيو

تلعب الريشة الطائرة في الأولمبياد بـ5 منافسات.

-فردي رجال

-فردي سيدات

-زوجي رجال

-زوجي سيدات

-زوجي مختلط

المشاركة المصرية

سيكون لمصر مشاركة تاريخية في أولمبياد طوكيو خلال منافسات الريشة الطائرة. ضحى هاني ممثلة مصر هي أول لاعبة في العالم تتأهل للمنافسات الثلاثة في دورة واحدة.

ويأتي ممثلو مصر في طوكيو كالتالي:

-ضحى هاني في فردي السيدات

-ضحى هاني وهادية حسني في زوجي السيدات

-ضحى هاني وأدهم حاتم الجمال في زوجي المزدوج رجال-سيدات