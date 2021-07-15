تقرير تركي: عمرو وردة على رادار جالاتاسراي

الخميس، 15 يوليه 2021 - 12:58

كتب : FilGoal

عمرو وردة - باوك - لاريسا - كأس اليونان - الصور من حساب باوك

يدرس جالاتاسراي التركي ضم عمرو وردة جناح باوك خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير تركية.

حسب الصحف والمواقع اليونانية دخل وردة في مشكلة مع مدربه في باوك خلال التدريب قبل أيام، وقد يكون مستقبله بعيدا عن النادي اليوناني.

وأفادت جريدة فوتوماك التركية أن وردة يتواجد على رادار جالاتاسراي بعد أزمته مع باوك.

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اهتم جالاتاسراي بضم وردة قبل سنوات دون أن ينجح، حسب التقرير.

وذكرت إذاعة Bwin اليونانية على صعوبة عودة ارتداء عمرو وردة لقميص الفريق مرة أخرى.

وكان وردة قد تعرض للطرد من التدريبات الثلاثاء، بعدما أعطى مدرب الفريق رازفان لوسيسكو تعليمات للاعبي الفريق وظهر وردة على غير علم بها.

حاول وردة تبرير موقفه للمدرب ولكنه أصر على موقفه بخروج وردة من التدريبات بنبرة قوية.

وردة خرج غاضبا وسدد الكرة بعيدا، ثم ألقى بزجاجة المياه، مما أدى لغضب لوسيسكو.

وفقا للإذاعة فإن المدرب قد تحدث مع إدارة النادي وأخبرهم بصعوبة سماحه لوردة بالعودة للفريق مرة أخرى.

وقد يبحث وردة عن فريق آخر ليكمل مسيرته به، حسب التقرير.

وردة كان قد قضى النصف الأول من الموسم الماضي معارا لفريق فولوس، ولكن باوك قرر قطع الإعارة في يناير.

وشارك وردة الموسم الماضي في 37 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

عمرو وردة باوك جالاتاسراي
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