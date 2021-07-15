حوار - حازم إمام: أين التكافؤ في جدول الدوري؟ وعودة كارتيرون أسعدت اللاعبين

يرى حازم إمام لاعب نادي الزمالك بأن جدول مباريات الدوري ليس عادلا بالنسبة لفريقه.

حازم إمام تحدث عن جدول مباريات الدوري للموسم الحالي. عن واقعتي إيقاف إمام عاشور، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، وعودة باتريس كارتيرون.

وكل ما يلي على لسان حازم إمام لقناة الزمالك.

"موسم جوزوالدو فيريرا أهم موسم في حياتي بسبب تحقيق الدوري. هذا الموسم نقلنا جميعا للأعلى. كان مدربا عبقريا، وفي مكان آخر مع احترامي لكافة المدربين الآخرين".

جدول غير عادل

"كيف يُطلب مني لعب قبل نهائي كأس مصر وباقي الفرق مازالت في دور الـ16؟ المنافسة ليست كذلك. المنافسة أن تلعب الفرق مباريات نفس الدور في نفس التوقيت. لا وقت؟ إذا لتأجل مبارياتي مثلما تؤجل للآخرين".

"ليس طبيعيا أن ألعب 15 مباراة في شهر مثلا وتنتظر مني الفوز بهم جميعا. سنستمر شهر و10 أيام بدون لعب، فكان يمكن أن نلعب خلال تلك الفترة لتقليل هذا العدد من المباريات".

كان الزمالك قد أعلن اعتراضه على وضع مباراة الفريق أمام أسوان في قبل نهائي كأس مصر يوم 9 أغسطس بين مباراتي الاتحاد السكندري يوم 6 أغسطس، والإسماعيلي يوم 12 أغسطس في الدوري.

إيقاف شيكابالا وإمام عاشور

"تحدثت مع إمام عاشور بعد واقعة إيقافه. إمام لم يكن يسب في الفيديو المنتشر ولكنه كان يرقص احتفالا بالفوز. أحد المتواجدين قال أحد الألفاظ واللاعبين رددوه لكنه كان صامتا ولم يسب".

"شيكابالا تعرض للسباب أثناء خروجه في القمة الأخيرة رغم أن المباراة بدون جماهير. وفي مباراة السوبر بالإمارات كان يتعرض لسباب غير طبيعي ولا يحتمل".

"كل اللاعبين يتعرضون للسباب لكن ما تعرض له شيكابالا لم يكن طبيعيا. ميزة شيكابالا أنه لا يتأثر بهذه التصرفات في الملعب. قد يتصرف بطريقة يراها البعض غير لائقة، لكنه لا يتأثر في الملعب".

إمام عاشور تعرض لإيقاق 12 مباراة على خلفية فيديو له وللاعبي فريق الشباب يغنون أغنية فيها سباب للنادي الأهلي بعد مباراة الزمالك والأهلي في دوري مواليد 1999.

أما شيكابالا، فتعرض لإيقاف مباراتين بسبب إشارته للحضور أثناء مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة في الدوري.

وضع الفريق

"لم نحصل على أي أموال لقرابة 6 أشهر. لا رواتب ولا مكافآت ولا حتى بدل سكن للاعبين المغتربين. لكن الوضع المالي مع اللجنة الحالية أصبح أفضل كثيرا جدا وحصلنا على جزء كبير من مستحقاتنا".

"فرجاني ساسي في آخر مكالمة معي أخبرني بأنه سيعود إلى مصر لتوديع اللاعبين وجمع مستحقاته والرحيل. لكن لا أعلم ربما تحدث تطورات أخرى".

طباع اللاعبين

"محمد عبد الشافي ليس هادئا كما يظن الناس. أحد المرات وضع حربائة لي على السرير واختبأ في الدولاب. جلست على السرير ووجدت الحربائة فخرج من الدولاب لإخافتي. قفزت قفزة لم أقفزها في حياتي في الملعب وهربت من الغرفة".

"طارق حامد والونش لا يعرفان الدلع. يعملان طوال الوقت ولا يهدران وقتهما أبدا ودائما في منتهى الجدية".

عودة كارتيرون

"عودة كارتيرون أسعدتنا لأننا لم نكن نريد استقدام مدرب جديد نتعرف عليه من البداية، كما أننا كنا مرتبطين به من الفترة الأولى".

"كارتيرون يشرف بنفسه على التدريبات البدنية. كما أنه يستطيع الكشف على أحمال اللاعبين البدنية بيده. محاضراته الفنية قصيرة لكنه يجيد قراءة الخصوم بشكل رائع، كما أنه يعامل اللاعبين نفسيا بشكل جيد".

وعاد باتريس كارتيرون لتدريب الزمالك خلفا لـ جايمي باتشيكو في وقت سابق.

ويستعد الزمالك لاستئناف بطولة الدوري يوم 3 أغسطس بمواجهة غزل المحلة في الجولة الـ28 من الدوري المصري.