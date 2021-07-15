الكأس الذهبية – السلفادور تتأهل.. والمكسيك تصحح مسارها

الخميس، 15 يوليه 2021 - 10:20

كتب : FilGoal

المكسيك - جواتيمالا

تأهل منتخب السلفادور إلى ربع نهائي بطولة كأس الذهبية بعد تحقيق الفوز الثاني في مجموعته، فيما صححت المكسيك مسارها بتحقيق الفوز الأول.

وفازت السلفادور على ترينداد وتوباجو بهدفين مقابل لا شيء على استاد (تويوتا)، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة الكأس الذهبية لقارة أمريكا الشمالية.

خاريو هينريكو تقدم للسلفادور في الدقيقة الـ30.

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وفي الشوط الثاني، أضاف البديل والمر مارتينيز هدفا ثانيا في الدقيقة الـ90 من متابعة أمام المرمى الخالي، لينتهي اللقاء بفوز السلفادور بهدفين مقابل لا شيء.

وفي المباراة الأخرى للمجموعة، فازت المكسيك على جواتيمالا بثلاثية.

روخيليو فونيس موري تقدم في الدقيقة الـ29.

وفي الشوط الثاني، عاد فونيس موري لإضافة الهدف الثاني بعد جملة عرضية، انتهت بعرضية، قابلها بلمسة في المرمى في الدقيقة الـ55.

وكان الهدف الثالث في الدقيقة الـ79 عن طريق أوريبلين بينيندا، لينتهي اللقاء بفوز المكسيك بثلاثية.

نتائج المباراتين رفعت رصيد السلفادور إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما ارتفع رصيد المكسيك إلى 4 نقاط في المركز الثاني.

وتلعب السلفادور مع المكسيك في الجولة الثالثة في مباراة تحديد متصدر المجموعة.

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