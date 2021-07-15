ألعاب الأولمبياد - الغطس.. القفز في الماء بحركات بهلوانية

الخميس، 15 يوليه 2021 - 15:46

كتب : FilGoal

الغطس

الغطس هو رياضة القفز أو السقوط في الماء من منصة مرتفعة ويعتمد ذلك على أداء حركات بهلوانية.

ويستعرض لكم FilGoal.com تاريخ الألعاب الأولمبية وقواعد لعبها وطرق حساب نقاطها.

تعتمد رياضة الغطس على قفز المتسابق من أعلى منصة إما ثابتة أو متحركة وفقا للمنافسة التي يخوضها.

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تاريخها

غابت رياضة الغطس عن أول نسختين فقط من الأولمبياد قبل أن تبدأ مشاركتها في نسخة 1904 بسانت لويس بأمريكا.

لم تغب رياضة الغطس عن دورة الألعاب الأولمبية منذ 1904 وانضمت منافسات السيدات في ستوكهولم 1912.

منذ انطلاقها وتم توزيع 368 ميدالية متنوعة في منافسات الغطس بالأولمبياد ولم تفز أي دولة عربية أو إفريقية سوى مصر عن طريق فريد سميكة في أولمبياد أمستردام 1928.

حصل سميكة على ميداليتين وهما الفضية والبرونزية في 1928 ومنذ ذلك التوقيت لم تحصل أي دولة عربية أو إفريقية على ميدالية.

أما أكثر الدول تتويجا بالميداليات الأولمبية في منافسات الغطس فهي أمريكا بـ 138 ميدالية متنوعة بواقع 49 ذهبية و44 فضية و45 برونزية.

قواعدها

تشارك رياضة الغطس بمنافستي 3 متر من منصة متحركة و10 متر من منصة ثابتة لمنافسات الفردي.

يتم تقييم المتسابق في منافسات الفردي عن طريق 7 حكام من 10 درجات بينما 11 حكما في الغطس المتزامن.

يأتي تقييم الحكام بناء على ارتفاع المتسابق في قمة الغطس ووضع الجسم وكيفية السقوط في الماء ومقدار رش المياه الذي حدث عند سقوط المتسابق في الماء.

تاريخ مصر

تشارك مصر في منافسات الغطس بأولمبياد طوكيو باثنين من المتسابقين بعد انسحاب يوسف عزت للاعتزال.

ويلعب مهاب مهيمن في منافسات 3 متر للمنصة المتحركة.

كما تشارك مها عبد السلام في منافسات 10 متر للمنصة الثابتة.

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