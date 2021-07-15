ألعاب الأولمبياد - الخماسي الحديث.. محاكاة لجندي من سلاح الفرسان وإشادة من أرسطو

رياضة الخماسي الحديث ومن اسمها يتضح أنها تتكون من خمس رياضات مختلفة وهم السباحة والفروسية والمبارزة والرماية والجري.

ويستعرض لكم FilGoal.com تاريخ الألعاب الأولمبية وقواعد لعبها وطرق حساب نقاطها.

تاريخها

لماذا تسمى إذا بالخماسي الحديث ومشاركتها في الأولمبياد منذ القدم؟ في الحقيقة أن لعبة الخماسي شاركت في الأولمبياد القديمة وكانت تضم 5 ألعاب أخرى.

الخماسي القديم كان يشهد منافسات الجري في طول الاستاد والقفز ورمي الرمح ورمي القرص وأخيرا المصارعة

هناك مقولة للفيلسوف الإغريقي أرسطو تقول أن الرجال الرياضيين الأكثر روعة هم المبدعون في المسابقات الخماسية لأنهم يجمعون بين القوة والسرعة

تحاكي لعبة الخماسي الحديث تجربة جندي من سلاح الفرسان في القرن التاسع عشر إذ يجب عليه ركوب حصان غير مألوف والقتال بالمسدس والسيف والسباحة والجري

غاب الخماسي الحديث عن أول 4 نسخ فقط من دورة الألعاب الأولمبية قبل أن تشهد نسخة ستوكهولم 1912 المشاركة الأولى للعبة وحتى الآن.

تتميز أمريكا بصدارة جدول ميداليات أغلب الألعاب الأولمبية لكنها رغم تحقيق 9 ميداليات متنوعة إلا أنها لم تحقق الذهبية من قبل.

وتأتي المجر في الصدارة بـ 22 ميدالية متنوعة بينهما 9 ذهبيات وخلفها السويد بـ 21 ميدالية وبفارق فضية وحيدة، ولم يسبق لأي دولة عربية أو إفريقية تحقيق ميدالية أولمبية في اللعبة.

طريقة لعبها

تبدأ منافسات الخماسي الحديث بالمبارزة بسلاح السيف ثم السباحة 200 متر حرة وبعد ذلك الفروسية.

يتم ترتيب اللاعبين وفقا لنقاطهم في المنافسات الثلاثة ثم تختتم المنافسات بالجمع بين منافستي الرماية بالمسدس من مسافة 10 متر والجري لمسافة 3 كيلو و200 متر.

ويتم تجميع نقاط كل متسابق بعد ذلك لتحديد الفائز.

تاريخ مصر

تشارك مصر في نسخة أولمبياد طوكيو بـ 4 لاعبين بواقع 2 في منافسات الرجال ومثلهم في فعاليات السيدات.

يلعب أحمد الجندي صاحب برونزية بطولة العالم 2021 في منافسات الرجال ومعه أحمد حامد.

بينما في منافسات السيدات تشارك كل من هايدي مرسي وأميرة قنديل.