ألعاب الأولمبياد - المبارزة بـ السلاح.. للدفاع عن النفس ومشاركة مصرية تاريخية

رياضة مبارزة السلاح هي رياضة أولمبية وتم استخدامها قديما للدفاع عن النفس قبل أن يتم تطويرها لتصبح المبارزة بالشكل الحديث.

ويستعرض لكم FilGoal.com تاريخ الألعاب الأولمبية وقواعد لعبها وطرق حساب نقاطها.

تاريخها

كانت رياضة مبارزة السلاح مستخدمة للدفاع عن النفس لكن تم تطويرها في أوروبا حتى وصلت للشكل الحالي.

ويعتقد أن المبارزة الحديثة أصلها في إسبانيا قبل أن يتم تطويرها في نهاية القرن التاسع عشر مع المدرسة الإيطالية والفرنسية.

انطلقت منافسات المبارزة منذ بداية الأولمبياد وحتى الآن بينما فعاليات السيدات بدأت منذ أولمبياد باريس 1924.

المشاركة الأولى لمصر أولمبيا في رياضة المبارزة كانت تاريخية في ستوكهولم 1912 إذ شاركت بعثة مصر برياضي واحد وهو المبارز أحمد حسنين باشا.

ومنذ أولمبياد لوس أنجلوس 1984 لم تغب مصر عن منافسات السلاح سوى في نسخة أتلانتا 96.

وتتصدر إيطاليا جدول ميداليات رياضة السلاح أولمبيا بـ 125 ميدالية متنوعة بواقع 49 ذهبية و43 فضية و33 برونزية.

أما مصر فحققت ميدالية وحيدة أولمبيا وكان ذلك عن طريق فضية علاء أبو القاسم في لندن 2012.

أنواعها

تشهد رياضة المبارزة 3 منافسات مختلفة وهم: سلاح الشيش (Foil) وسلاح سيف المبارزة (Epee) وسلاح السيف العربي (Sabre).

سلاح الشيش (Foil) هو سلاح دفع خفيف ويستهدف اللاعب منطقة أسفل الرقبة وأعلى الوسط للمنافس بعيدا عن الذراعين والساقين والوجه.

أما سلاح سيف المبارزة (Epee) فيشبه سلاح الشيش لكن أثقل قليلا ويستهدف اللاعب جسم منافسه بالكامل.

وأخيرا سلاح السيف (Sabre) يستهدف اللاعب جسم منافسه أعلى الوسط بما فيه الوجه لكن دون اليدين.

قواعدها

تقام المباريات على ملعب طوله 14 مترا ويرتدي المتنافسان ملابس للحماية وقناع للوجه وقفاز ويتم احتساب النقاط عن طريق جهاز كهربي في السيف يمنح إضاءة إذا لمس الهدف.

تتكون مباراة منافسات الفردي من 9 دقائق مقسمة على 3 جولات ويتم احتساب الفائز الذي سجل نقاطا أعلى في النهاية أو وصل للنقطة 15 أولا.

أما مباريات الفرق فتتكون من 9 جولات وكل جولة 4 دقائق تقسم بالتتابع بين اللاعبين الثلاثة لكل فريق ويتم احتساب الفائز الذي سجل نقاطا أعلى أو وصل للنقطة 45 أولا.

مصر في طوكيو

تشارك مصر في منافسات طوكيو بـ 14 لاعب ولاعبة في مختلف منافسات السلاح بينهم 3 احتياطي.

يمثل مصر في فريق رجال سلاح الشيش : علاء الدين أبو القاسم – محمد حسام – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة.

وفريق رجال سلاح السيف : زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر.

وسلاح سيف المبارزة: محمد السيد.

وفريق سيدات سلاح الشيش : يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري.

سلاح السيف: ندى حافظ.