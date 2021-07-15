ألعاب الأولمبياد - الجمباز.. وسيلة إعداد للحرب

رياضة الجمباز إحدى الألعاب الأولمبية وتتضمن أداء سلاسل من الحركات على أجهزة مختلفة أو أداء بهلواني باستخدام بعض الأدوات في منافسات الإيقاعي.

ويستعرض لكم FilGoal.com تاريخ الألعاب الأولمبية وقواعد لعبها وطرق حساب نقاطها.

تاريخها

تعود رياضة الجمباز إلى اليونان القديمة وكانت تستخدم كوسيلة لإعداد الرجال للحرب، ويعود أصل كلمة جمباز إلى اللغة اليونانية القديمة.

انطلقت منافسات الجمباز في الألعاب الأولمبية منذ النسخة الأولى في 1896 بأثينا وحتى الوقت الحالي.

ورغم حل الاتحاد السوفيتي إلا أنه الأكثر تتويجا بالميداليات في منافسات الجمباز أولمبيا بـ 182 ميدالية متنوعة منهم 72 ذهبية.

لم يسبق لمصر أو أي دولة عربية أو إفريقية التتويج بميدالية أولمبية في الجمباز.

أنواعها

رياضة الجمباز ليست منافسة واحدة ولكن تنقسم إلى منافسات الفني والإيقاعي وهناك اختلاف كبير بينهما.. فما هو؟

الجمباز الفني يحتاج قوة عضلية وبدنية أكثر من الإيقاعي، وتقام منافساته على أجهزة وهي عقلة وحصان وأرضي وبدون أدوات.

وتنقسم منافسات الجمباز الفني إلى عام وحركات أرضية وعقلة وحصان المقابض والحلق ومنصة القفز بالإضافة إلى جهاز المتوازي المتكون من عارضتين متساويتين ومتوازيتين.

أما الجمباز الإيقاعي عكس ذلك تماما يحتاج مرونة أكثر من البدني بالنسبة للفني ويقام لمنافسات السيدات فقط.

ويتم استخدام 3 أو 4 أدوات في الجمباز الإيقاعي مثل الكرة أو الطوق أو شريط ويستخدم بدون أجهزة.

حساب النقاط

يعود احتساب النقاط في الجمباز الفني إلى لجنة الحكام المنقسمة إلى لجنتين لتقييم حركات اللاعب غير الهوائية والأكروباتية والحركة النهائية.

أما في الجمباز الإيقاعي فيجب ألا تقع الأداة من اللاعبة وكل وقعة تنقص من الدرجات، وإذا سقطت الأداة خارج الملعب درجات أكبر بالإضافة لسقوط اللاعبة.

مصر في طوكيو

تشارك مصر في أولمبياد طوكيو بـ 11 لاعب ولاعبة في منافسات الجمباز المختلفة.

يمثل مصر في منافسات الجمباز الفني كل من عمر محمد وماندي عصام وزينة إبراهيم.

بينما في منافسات الجمباز الإيقاعي كل من حبيبة مرزوق ولوجين إسلام وبولينا عمرو وسلمى خالد وملك شريف وتيا ضياء.

وأخيرا في منافسات الترامبولين (جمباز القفز) كل من سيف شريف وملك حمزة.