تقارير: جريزمان لا يريد التدريب مع برشلونة

نشرت إذاعة "كادينا كوبى" الإسبانية بعض الكواليس من داخل أروقة ناديي برشلونة وأتليتكو مدريد حول صفقة أنطوان عودة جريزمان مرة أخرى للأتليتي.

وأكدت "كوبى" أن اللاعب الفرنسي لا يرغب في التدرب مع برشلونة، ويريد الرحيل مباشرة لأتليتكو.

وأوضحت الإذاعة أن ديجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو، واللاعب الإسباني كوكي هما من أقنعا اللاعب الفرنسي بالعودة مرة أخرى لنادية السابق، مشيرة إلى أن عملية عودة اللاعب ستكون في غضون ساعات على حد قول سيميوني وكوكي.

ومن جانبها، قالت إذاعة "لا كادينا سير" الإسبانية إن جريزمان على أتم استعداد لتخفيض راتبه للنصف للعودة، حيث أن غرفة الملابس تعتبر أن هذا منطقي لأنهم كانوا أبطال الليجا الموسم الماضي بدونه.

وأشارت الإذاعة الإسبانية أن العقبة الوحيدة حول هذا الأمر هو مسألة المكافئات السنوية المتفق عليها بين جريزمان وبرشلونة، حيث أن النادي الكتالوني لا ينوي دفعها.

يذكر أن بعض التقارير الإسبانية أشارت إلى أن هناك صفقة تبادلية من الممكن أن تتم بين برشلونة وأتليتكو مدريد مفادها هي عودة جريزمان للأتليتي مرة أخرى، مقابل إنتقال اللاعب الإسباني ساؤول نيجيز لصفوف البارسا الموسم المقبل.