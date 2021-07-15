عبد الله جمعة: كسرت غرفتي بسبب غيابي عن نهائي إفريقيا.. وصالح ظلم نفسه كثيرا

الخميس، 15 يوليه 2021 - 00:33

كتب : FilGoal

عبد الله جمعة - الزمالك

قال عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك إنه بكى كثيرا بعد علمه بإصابته بفيروس كورونا قبل يوم واحد من مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

عبد الله جمعة

النادي : الزمالك

الزمالك

وتحدث عبد الله جمعة لقناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "علمت قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بيوم خبر إصابتي بفيروس كورونا وبكيت كثيرا لأنني انتظرت كثيرا تلك المباراة لأكون مع الفريق هذه كانت أحد أكبر الصدمات في حياتي".

وأضاف "وكسرت غرفتي أثناء مشاهدة المباراة".

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ووجه عبد الله رسالة لجماهير الزمالك وقال:" لا تحزنوا مني وأتأسف على أي أخطاء ارتكبتها وأعدكم بالعودة أفضل من الأول وتشاهدون عبد الله الذي تعرفونه جيدا".

وشدد "أنا في الزمالك منذ أربع سنوات وأحبه كثيرا وأتمنى الاستمرار معه حتى الاعتزال".

وعن شقيقه صالح جمعة لاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي: "أتمنى أن ينضم صالح جمعة للزمالك وحدث تفاوض معه أثناء تواجد مرتضى منصور في الزمالك".

وأكمل "ماذا يضيفه صالح جمعة للزمالك؟ لا الزمالك هو من سيضيف لصالح الكثير من الأشياء، أرى أنه سيكون في مكانة مختلفة لو انضم للزمالك".

وأتم عبد الله جمعة حديثه "صالح ظلم نفسه كثيرا وهو يعرف ذلك جيدا، كان غير مركز في الكرة وتأتي له فرصة ويلعب كثيرا ويصبح رقم واحد في مصر ثم يتحول لإنسان آخر، أتمنى أن يعود لمكانته الطبيعية وأن ينضم للزمالك".

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