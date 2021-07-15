حجازي عن شارة قيادة المنتخب الأولمبي: شوقي غريب حسم الأمور منذ البداية.. وصلاح ومصطفى تمنيا التواجد

الخميس، 15 يوليه 2021 - 00:14

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - مصر - توجو

تحدث أحمد حجازي مدافع منتخب مصر الأولمبي عن شارة قيادة الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020 خاصة وأنه منضم للفريق كأحد الثلاثي فوق السن.

وقال حجازي في حديثه لقناة "أون تايم سبورتس 1" عن الأمر: "رمضان أخي الأصغر وقدم مجهودا كبيرا مع المنتخب منذ البداية وكان من الواضح دور رمضان منذ فترة فهو أحد قائدي المنتخب الأول كذلك".

وأضاف "وهناك أولوية في الترتيب وشوقي غريب حسم الأمر منذ اليوم الأول وأنا سعيد بتواجدي معهم".

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وعن الانضمام لمنتخب مصر قال: "أشكر الجهاز الفني على اختياري والمشاركة لثاني مرة في الأولمبياد وأتمنى أن أكون إضافة قوية لهم وهو بمثابة نواة للمنتخب الأول، أتمنى إفادة المنتخب وأن نقدم بطولة جيدة".

وتابع "بمجرد ما تحدث معي شوقي غريب أبديت الموافقة مباشرة واتحاد جدة كان رائعا معي والعلاقات المصرية السعودية رائعة للغاية وبمجرد وصول الخطاب للنادي سألوني عن رغبتي وأبديت الموافقة وسار الأمر على نحو جيد".

وعن البطولة قال: "أي بطولة عالمية بها منتخبات قوية نحن بطل إفريقيا وبالطبع إسبانيا والأرجنتين وأستراليا فرق قوية وكل مباراة صعبة وكل مباراة أهميتها في حصد النقاط الثلاثة والصعود للدور الثاني".

وأردف حجازي حديثه "الهدف الأول الصعود من المجموعة والوصول لأبعد شيء في البطولة".

وعن غياب محمد صلاح ومصطفى محمد عن الأولمبياد قال: "صلاح نجم كبير ومصطفى نجم المنتخب الأولمبي وبالطبع كانا سيشكلان إضافة قوية لنا وبالتأكيد كانت رغبتهما التواجد ولكن هذا ما حدث".

فيما قال محمود حمدي "الونش" عن البطولة: "يجب أن نحضر أنفسنا بشكل جيد لتقديم ما يليق باسم مصر والكرة المصرية".

وعن صلاح ومصطفى محمد "إضافة كبيرة ولكن الآن نحن في أمر واقع وكلنا سنكون على قلب رجل واحد".

وأتم الونش "أتمنى أن يدعمنا الجميع وأن نكون عند حسن ظنهم".

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