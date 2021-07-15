طوكيو 2020 - رمضان صبحي: سنواجه منتخبات قوية ولكننا لن نقلل من أنفسنا

الخميس، 15 يوليه 2021 - 00:14

كتب : محمود ضياء

مصر الأوليمبي - السعودية الأوليمبي

شدد رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأوليمبي على احترام الفراعنة لمنافسيهم في الأولمبياد ولكنه أشار لأن الفريق سيدخل المنافسة في قمة الثقة لتحقيق نتائج إيجابية.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة للأولمبياد إلى جانب منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وقال رمضان صبحي في تصريحات لقناة "أون تاسم سبورت 2": "نحن في مرحلة صعبة الآن، هذة المجموعة عملت معا لمدة ثلاث سنوات او ثلاث ونصف. الجميع عمل بشكل جاد لنصل إلى هنا حتى اللاعبين الذين لن يتواجدوا في الأولمبياد، أريد ان أشكرهم على كل ما قدموه ولكن في النهاية الجهاز الفني ملتزم بعدد معين".

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وأضاف "جميعنا في أقصى حالات تركيزنا لنحقق نتائج إيجابية ونتواجد في معسكر مغلق. نعلم أن المجموعة ليست سهلة على الإطلاق ومختلفة تماما عن بطولة إفريقيا، كنا نلعب علىأرضنا في مساندة الجماهير ولكن الآن نلعب خارج أرضنا بفارق توقيت مع مجموعة صعبة للغاية".

وتابع "أي بداية تكون صعبة ومباراة إسبانيا ستكون صعبة للغاية، القائمة تضم 6 لاعبين تواجدوا في اليورو مع بعض الإضافات أيضا. سنقدم كل ما لدينا وسنعمل حساب هذه الفرق القوية ولكن في نفس الوقت بدون أن نقلل من منتخبنا، سنواجه فرق قوية ولكن يجب ان تكون لدينا الثقة لقدرتنا على تقديم الأفضل وتحقيق نتائج إيجابية".

ويفتتح المنتخب المصري مبارياته أمام إسبانيا 22 يوليو ثم الأرجنتين 25 يوليو وأخيرا أستراليا 28 يوليو.

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