ألعاب الأولمبياد – التجديف.. وزن ثابت تٌحرم من ممارستها إذا تخطيته

هل تعلم بأن وزنك إذا تخطى حاجة معين، لا يمكنك ممارسة رياضة التجديف؟

ويستعرض لكم FilGoal.com الألعاب الأولمبية ويشرح طريقة لعبها.

رياضة التجديف أحد أقدم الرياضات في التاريخ. تتواجد في الأولمبياد منذ الدورة الثانية في باريس عام 1900.

تعتبر من الرياضات المائية. يدفع قارب خلالها في مياه البحار والأنهار عن طريق مجاديف مصنوعة من الخشب، وأول من يصل لخط النهاية هو الفائز.

قوانين رياضة التجديف

-تقام مسابقات التجديف على مسار من المياه الساكنة يبلغ طوله 2000 متر.

-يبلغ وزن اللاعبات في هذه الرياضة 59 كيلو جرا كحد أعلى ولا يجوز أن يتجاوز وزن اللاعبة هذا الوزن.

-يبلغ وزن اللاعبين الرجال في هذه الرياضة 72 كيلو جرام كحد أقصى، ولا يجوز أن يتجاوز وزن اللاعب هذا الوزن.

-يجب أن يتم قياس وزن كلٍ من اللاعبين وذلك قبل بداية التجديف بمدة ساعة أو ساعتين.

المعدات

لتمارس رياضة التجديف، ستحتاج إلى بعض المعدات.

القوارب. تكون طويلة وشبه دائرية، وتحتوي على مقطع عرضي مناسب من أجل تقليل سحب القارب إلى الحد الأدنى من المياه.

الأذرع الخشبية. ذات المقبض البلاستيكي أو الجلدي، إذ يبلغ عدد المجاديف المستخدمة في هذه الرياضة 1 أو 2 أو 4 أو 8 مجاديف.

الدفة. ومهمتها تصحيح خط سير القارب، كما تساهم في توجيه حركته بالشكل الصحيح لجهة اليمين أو اليسار.

المنافسات في الأولمبياد

وتوجد 7 منافسات تجديف للرجال، ومثلهم للسيدات في أولمبياد طوكيو 2020.

-سباقات الفردي

-سباقات الزوجي

-سباقات الرباعي

-زوجي بلا ربان

-رباعي بلا ربان

-ثماني بلا ربان

-سباقات الأوزان الخفيفة

المشاركة المصرية

يمثل مصر في البطولة لاعبا برياضة التجديف. هو عبد الخالق البنا في منافسة سباقات الفردي.