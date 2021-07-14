سيلتك يضم لاعبا إسرائيليا.. وهجوم من الجماهير

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 22:56

كتب : FilGoal

ليل أبادا

أعلن نادي سيلتك الاسكتلندي تعاقده مع الإسرائيلي ليل أبادا قادما من مكابي بتاح تكفا مقابل 4 مليون يورو.

انتقال اللاعب أثار الجدل وسط مشجعي النادي الاسكتلندي المعروف أغلبهم بمساندته للقضية الفلسطينية.

واعتادت جماهير سيلتك التضامن مع القضية الفلسطينية بشكل واضح منذ عدة سنوات رغم العقوبات التي يتم توقيعها على النادي.

الأمر لم يكن فقط بخصوص القضية الفلسطينية بل مع كل القضايا التي يعتبرها المشجعين في النادي شعوبا مقهورة عطفا على ما عاناه النادي ومشجعوه في فترات سابقة خلال التاريخ.

جماهير سيلتك هتفت لفلسطين كثيرا ورفعت لافتات مساندة للقضية الفلسطينية في عديد المناسبات كان آخرها مايو الماضي.

دعم جماهير سيلتك وصل لأكثر من ذلك عام 2016 حيث قامت بجمع 100 ألف جنيه إسترليني لصالح الجمعيات واللاجئين الفلسطينين قبل مواجهة هبوعيل بئر.

ابن الـ19 عاما سيكون سادس لاعب إسرائيلي يلعب لصفوف سيلتك.

أبادا كان قريبا من الانتقال لدينامو كييف الصيف الماضي قبل توقف الصفقة في اللحظات الأخيرة.

والد اللاعب قال في تصريحات صحفية: "كنا حريصين هذه المرة لإتمام التعاقد مع سيلتك لكي يمكن للاعب التواجد في أوروبا، نحن على ثقة تامة بأنه سيكون في أيد أمينة في سيلتك".

أبادا ابن الـ19 عاما كان يلعب على الجناح الأيمن قبل أن يتواجد في خط الهجوم الموسم الماضي ليسجل 13 هدفا ويصنع خمسة أهداف خلال الموسم الماضي.

سيلتك انتقالات
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