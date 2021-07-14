سيلتك يتعاقد مع لاعبا إسرائيليا.. وهجوم من الجماهير

أعلن نادي سيلتك الاسكتلندي تعاقده مع الإسرائيلي ليل أبادا قادما من مكابي بتاح تكفا مقابل 4 مليون يورو.

انتقال اللاعب أثار الجدل وسط مشجعي النادي الاسكتلندي المعروف أغلبهم بمساندته للقضية الفلسطينية.

واعتادت جماهير سيلتك التضامن مع القضية الفلسطينية بشكل واضح منذ عدة سنوات رغم العقوبات التي يتم توقيعها على النادي.

الأمر لم يكن فقط بخصوص القضية الفلسطينية بل مع كل القضايا التي يعتبرها المشجعين في النادي شعوبا مقهورة عطفا على ما عاناه النادي ومشجعوه في فترات سابقة خلال التاريخ.

Welcome to your new club pic.twitter.com/uq8gXYng57 — Regan (@Regan1872) July 14, 2021

جماهير سيلتك هتفت لفلسطين كثيرا ورفعت لافتات مساندة للقضية الفلسطينية في عديد المناسبات كان آخرها مايو الماضي.

دعم جماهير سيلتك وصل لأكثر من ذلك عام 2016 حيث قامت بجمع 100 ألف جنيه إسترليني لصالح الجمعيات واللاجئين الفلسطينين قبل مواجهة هبوعيل بئر.

ابن الـ19 عاما سيكون سادس لاعب إسرائيلي يلعب لصفوف سيلتك.

أبادا كان قريبا من الانتقال لدينامو كييف الصيف الماضي قبل توقف الصفقة في اللحظات الأخيرة.

🆕 Our new 𝔹𝕙𝕠𝕪 🟢⚪️ Welcome to #CelticFC, Liel Abada! 🙌#WelcomeAbada 📝 — Celtic Football Club (@CelticFC) July 14, 2021

والد اللاعب قال في تصريحات صحفية: "كنا حريصين هذه المرة لإتمام التعاقد مع سيلتك لكي يمكن للاعب التواجد في أوروبا، نحن على ثقة تامة بأنه سيكون في أيد أمينة في سيلتك".

أبادا ابن الـ19 عاما كان يلعب على الجناح الأيمن قبل أن يتواجد في خط الهجوم الموسم الماضي ليسجل 13 هدفا ويصنع خمسة أهداف خلال الموسم الماضي.