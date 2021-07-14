الأولمبية توضح: لماذا لن يحمل أي من لاعبي كرة القدم علم مصر في الأولمبياد.. ونظام الفقاعة المختلف

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 21:16

كتب : محمد سمير

شريف العريان

لماذا لن يحمل أي من لاعبي كرة القدم في منتخب مصر الأولمبي العلم المصري في أولمبياد طوكيو 2020؟

أجاب شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية لـFilGoal.com قائلا: "لم يتم تحديد من سيحمل علم مصر في الأولمبياد حتى الآن".

وأكمل "آخر يوم لتحديد الاسم سيكون يوم 20 يوليو قبل الافتتاح بـ72 ساعة لأنه ينبغي علينا أن نرسل سيرته الذاتية كي يستطيع جميع الإعلاميين من كل الدول شرح كل شيء يتعلق بهذا الشخص الذي سيحمل العلم".

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وعن لماذا لن يحمل أي من لاعبي كرة القدم العلم قال: "منتخب مصر سيبدأ مبارياته قبل الافتتاح بيوم وسيتواجد في مكان آخر وسيكون من الصعب عليهم حضور حفل الافتتاح من الأساس".

وأردف "هناك أيضا بعض المشاركين في بعض الرياضات الأخرى لن يتواجدوا في حفل الافتتاح لأنهم لن يكونوا سافروا إلى طوكيو مثل الكاراتيه الذي ستبدأ منافساته متأخرا".

وأكمل شريف العريان "لدينا بعثة كبيرة وسنختار منهم من سيحمل علم مصر خلال الفترة المقبلة".

نظام فقاعة مختلف

وعن نظام الفقاعة في الأولمبياد قال: "هو ليس مثل ذلك الذي طبقته مصر في كأس العالم لكرة اليد مطلع العام الجاري".

وأوضح سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية "في مصر كان النظام ينص على عدم خروج أي شخص خارج الفندق أو مقر التدريبات والاختلاط بأشخاص من الخارج".

وأردف "أما في طوكيو فالنظام هو عبارة عن مستويات لكل الدول وكل اشتراطات لكل مستوى يختلف عن الآخر ومصر في المستوى الثاني".

وتابع "يجب أن نقوم بثلاث مسحات قبل السفر وعدم الاختلاط بأشخاص من خارج فريقك لثلاثة أيام بعد الوصول لتجنب الإصابة بفيروس كورونا".

القرعة لم تخدم منتخبي كرة القدم واليد

وعن موقف منتخبي اليد والقدم قال شريف العريان: "القرعة لم تخدم أي منهما ففي اليد سنواجه الدنمارك والسويد وهما بطل ووصيف العالم في النسخة الأخيرة".

وأتم "في القدم سنواجه بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية إسبانيا والأرجنتين ولا بد من الفوز على أي منهما للتأهل للدور التالي وإلا فالفرصة ستكون صعبة".

طوكيو 2020 مصر
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