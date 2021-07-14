المدرب العام للإسماعيلي: أمامنا مباريات مصيرية وهذا جدولنا بعد العودة من الراحة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 20:54

كتب : ياسر الشريف

تدريبات الإسماعيلي

شدد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي على أن الفريق مقبل على مباريات صعبة تحتاج لاستعداد قوي.

ويلعب الإسماعيلي أمام بيراميدز ثم الأهلي ثم الزمالك بعد عودة الدوري الممتاز خلال الفترة من 2 إلى 12 أغسطس.

وقال حمد إبراهيم: "لدينا مواجهات صعبة مرتقبة، نتطلع لاستمرار الروح القتالية والسعي نحو تحقيق أفضل النتائج وتحسين ترتيب الفريق بجدول الدوري".

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وأضاف "وضعنا خطة من أجل الاستغلال الأمثل لفترة التوقف الحالية، لاعبوا الفريق حصلوا على راحة طويلة لالتقاط الأنفاس وتصفية الذهن لتجنب التعرض للإرهاق".

وتابع "التدريبات عادت لفترتين مجددا بعد انتهاء الراحة سعيا لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين، اتفقنا على خوض مباراتين وديتين لاستعادة جاهزية الجميع مع وجود معسكر مغلق".

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الـ11 للدوري المصري برصيد 35 نقطة جمعها من 27 مباراة لعبها هذا الموسم.

الإسماعيلي في الدوري الأهلي الزمالك بيراميدز
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