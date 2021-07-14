هدف باتريك شيك الأفضل في يورو 2020

فاز هدف التشيكي باتريك شيك أمام استكلندا بجائزة أفضل هدف في يورو 2020.

وسجل لاعب التشيك خمسة أهداف خلال البطولة قاد بها منتخب بلاده لربع النهائي كان منها ثنائية أمام اسكتلندا في الجولة الأولى من مسافة 45.5 مترا ليكون أبعد هدف يتم تسجيله في تاريخ اليورو.

هدف شيك فاز بالأفضل بعد ما يقارب 800 ألف صوت في أقل من 24 ساعة حسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتنافس هدف شيك مع تسعة أهداف أخرى كانت كالتالي:

أندري يارمولينكو لمنتخب أوكرانيا ضد هولندا

كريستيانو رونالدو لمنتخب البرتغال ضد المجر

كيفن دي بروين لمنتخب بلجيكا ضد الدنمارك

لوكا مودريتش لمنتخب كرواتيا ضد اسكتلندا

بول بوجبا لمنتخب فرنسا ضد سويسرا

لورينزو إنسيني لمنتخب إيطاليا ضد بلجيكا

فيديريكو كييزا لمنتخب إيطاليا ضد إسبانيا

ألفارو موراتا لمنتخب إسبانيا ضد إيطاليا

ميكيل دامسجارد لمنتخب الدنمارك ضد إنجلترا

وتوج منتخب إيطاليا بلقب اليورو عقب الفوز على إنجلترا في النهائي الأحد الماضي في ملعب ويمبلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

video:1