الترسانة يوافق على استضافة مران الزمالك

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 20:05

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

وافق مجلس إدارة الترسانة على طلب مسؤولي الزمالك باستضافة مران الفريق الأول في ملعب حسن الشاذلي نظرا لوجود إصلاحات بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتقدم حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بالشكر إلى نادي الترسانة على قبول طلبهم.

ويستأنف الزمالك مرانه بعد غد الجمعة عقب نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها لـ11 يوما.

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ويستعد الزمالك لملاقاة الاتحاد السكندري في السادس من شهر أغسطس المقبل في الجولة 29 من الدوري المصري.

علما بأن الزمالك سيدخل في معسكر تحضيري لما تبقى من مباريات الموسم الجاري في الإسكندرية.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.

فيما يأتي الأهلي ثانيا بـ51 نقطة بعدما خاض 23 مباراة.

الزمالك الترسانة
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