برشلونة وأتلتيكو في محادثات متقدمة حول صفقة جريزمان وساؤول التبادلية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 19:51

كتب : عمر خالد

أنطوان جريزمان - برشلونة

قالت شبكة سكاي سبورت، إن فريقي برشلونة وأتليتكو مدريد في محادثات متقدمة لإجراء صفقة تبادلية بينهم قبل بداية الموسم بانتقال أنطوان جريزمان للروخيبلانكوس مقابل انتقال ساؤول نيجويز للفريق الكتالوني.

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بالشبكة إن برشلونة وأتليتكو يسعيان لإنجاز الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وأشار الصحفي الإيطالي، إلى أن كلا اللاعبين أعطيا الضوء الأخضر لإتمام الصفقة التبادلية بينهم.

أخبار متعلقة
سانشو بعد خسارة اليورو: الشعور الأسوأ في حياتي.. والكراهية لن تنتصر أبدا إصابة والد ماجواير في ضلعه خلال نهائي اليورو تقارير: يوفنتوس يرفض عرضا خياليا من تشيلسي من أجل كييزا سبورت: ميسي توصل لاتفاق مبدئي مع برشلونة.. وتفاصيل العقد

وأوضح رومانو أن كلا الناديين في مفاوضات حول المقابل المالي، لأن برشلونة يريد مبلغ مالي أيضاً مع الصفقة التبادلية.

وكانت العديد من الأندية طالبت الحصول على خدمات ساؤول من أتليتكو بداية الموسم المقبل ومنهم تشيلسي وليفربول من الدوري الإنجليزي، وبايرن ميونيخ من الدوري الألماني.

وذكر رومانو أن ليفربول وتشيلسي ينتظران تعثر الصفقة ليحاولان ضم ساؤول.

برشلونة أتليتكو مدريد الدوري الإسباني أنطوان جريزمان ساؤول نيجيز
نرشح لكم
أخر الأخبار
نهائي إفريقيا - علاء إبراهيم لـ في الجول: وجود ديانج لا غنى عنه أمام كايزر تشيفز.. ومعلول الحل لفك التكتلات 10 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الأولمبية توضح: لماذا لن يحمل أي من لاعبي كرة القدم علم مصر في الأولمبياد.. ونظام الفقاعة المختلف 14 دقيقة | طوكيو 2020
المدرب العام للإسماعيلي: أمامنا مباريات مصيرية وهذا جدولنا بعد العودة من الراحة 36 دقيقة | الدوري المصري
نادى "بالم هيلز" يوفر خبرات ومهارات أسطورة التنس العالمي نادال في معسكر تدريبي لأول مرة في مصر 37 دقيقة | رياضات أخرى
مدافع كايزر تشيفز: الأهلي من أكبر أندية إفريقيا.. لكن النهائي لا يتعلق بالتاريخ 45 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة سلة – الانتصارات مستمرة.. سيدات مصر يهزمن كينيا في تصفيات الأفروباسكت ساعة | رياضات أخرى
هدف باتريك شيك الأفضل في يورو 2020 ساعة | يورو 2020
الترسانة يوافق على استضافة مران الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 3 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 4 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021
قد ينال إعجابك