برشلونة وأتلتيكو في محادثات متقدمة حول صفقة جريزمان وساؤول التبادلية

قالت شبكة سكاي سبورت، إن فريقي برشلونة وأتليتكو مدريد في محادثات متقدمة لإجراء صفقة تبادلية بينهم قبل بداية الموسم بانتقال أنطوان جريزمان للروخيبلانكوس مقابل انتقال ساؤول نيجويز للفريق الكتالوني.

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بالشبكة إن برشلونة وأتليتكو يسعيان لإنجاز الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وأشار الصحفي الإيطالي، إلى أن كلا اللاعبين أعطيا الضوء الأخضر لإتمام الصفقة التبادلية بينهم.

وأوضح رومانو أن كلا الناديين في مفاوضات حول المقابل المالي، لأن برشلونة يريد مبلغ مالي أيضاً مع الصفقة التبادلية.

وكانت العديد من الأندية طالبت الحصول على خدمات ساؤول من أتليتكو بداية الموسم المقبل ومنهم تشيلسي وليفربول من الدوري الإنجليزي، وبايرن ميونيخ من الدوري الألماني.

وذكر رومانو أن ليفربول وتشيلسي ينتظران تعثر الصفقة ليحاولان ضم ساؤول.