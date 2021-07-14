ألعاب الأولمبياد - المصارعة.. من الفراعنة إلى الرومان وعودة في الثواني الأخيرة إلى طوكيو

يمكن القول إن رياضة المصارعة نشأت قبل التاريخ وقبل السنوات الميلادية.

فتوجد منقوشات على مقابر الفراعنة تشير لممارستهم لها.

وظلت الرياضة تنتقل عبر العصور حتى أصبحت تُعرف بالمصارعة اليونانية الرومانية.

وأقيمت أول بطولة رسمية للمصارعة في عام 1888 في نيويورك.

وتعد المصارعة من أوائل الألعاب التي دخلت منافسات الأولمبياد منذ انطلاقها في عام 1896 في أثينا.

ولم تغب المصارعة عن الأولمبياد سوى مرة واحدة كانت في 1900 في باريس.

ومنذ ذلك الوقت تتواجد المصارعة في الأولمبياد بشقها اليوناني الروماني.

وفي أثينا 2004 تم إضافة الشق الآخر وهو المصارعة الحرة بالإضافة لمنافسات النساء.

وكادت أن تخرج المصارعة من نسخة طوكيو 2020 من أجل إتاحة الفرصة للعبة شعبية أخرى بعد ضعف الإقبال عليها.

لذا تم القيام ببعض إجراءات الإصلاح وجعل المباريات أسرع ومعالجة أوجه القصور التي جعلت الجمهور ينصرف عن متابعة اللعبة.

وفي النهاية أعيدت المصارعة للأولمبياد وتم اعتماد تواجدها في طوكيو 2020.

وفي المصارعة اليونانية الرومانية سيكون هناك 6 فئات للتنافس هم لـ60 كجم، و67 كجم، و77 كجم، و87 كجم، و97 كجم، و130 كجم.

أما في المصارعة الحرة للرجال فستكون الأوزان هي 57 كجم، و65 كجم، و74 كجم، و86 كجم، و97 كجم، و125 كجم.

وفي فئة السيدات ستكون المنافسة في فئة المصارعة الحرة فقط.

وستكون الفئات هي 50 كجم، و53 كجم، و57 كجم، و62 كجم، و68 كجم، و76 كجم.

وتتكون المباراة من 3 جولات ومدة كل منهما دقيقتين والفائز باللقاء هو من ينتصر في جولتين ويحصل على نقاط أكثر خلالهما.

الفارق الجوهري بين المصارعة اليونانية الرومانية والحرة هو أن الأخيرة مسموح بها في استخدام الأرجل والعراك بشكل أكبر.

أما في اليونانية الرومانية فأهم شيء هو قدرتك على تثبيت خصمك وإسقاطه أرضا واستمرار لمسه مع عدم حمله من أسفل الوسط.

وتشارك مصر بثمانية لاعبين في منافسات طوكيو منهم أربعة في المصارعة الرومانية وهم هيثم محمود ومحمد إبراهيم "كيشو" ومحمد متولي وعبد اللطيف منيع.

أما في المصارعة الحرة يشارك الثنائي عمرو رضا وضياء الدين كمال.

وأخيرا في منافسات السيدات يمثل مصر كل من إيناس خورشيد وسمر حمزة.

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