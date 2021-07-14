ألعاب الأولمبياد – السباحة.. بداية تاريخية في مصر وسيطرة أمريكية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 17:00

كتب : رامي جمال

السباحة

تشير الأدلة التاريخية أن رياضة السباحة مورست في مصر القديمة عام 2500 قبل الميلاد، وفي اليونان وروما القديمة، كانت السباحة جزءا من التدريب العسكري.

ولكن تاريخيا، يعود أول سباق سباحة مسجل إلى اليابان في القرن الأول الميلادي، لذا كان من الطبيعي أن تظهر السباحة مع بداية الأولمبياد الحديث في 1896.

وفي الأولمبياد، بدأت السباحة بمسابقة الرجال فقط قبل أن تقام مسابقات النساء في 1912

أخبار متعلقة
ألعاب الأولمبياد – الجودو.. لتحويل قوة الخصم إلى أفضلية لصالحك ألعاب الأولمبياد – رفع الأثقال.. إحدى أقدم الرياضيات وإنجازات مصرية كثيرة ألعاب الأولمبياد - الملاكمة.. رياضة الملوك والنبلاء ألعاب الأولمبياد - القوس والسهم.. سلاح الجيوش القديمة

قبل إنشاء الاتحاد الدولي للسباحة FINA أقيمت السباحة بطرق غير معتادة، ففي أولمبياد 1900 أقيمت مسابقة السباحة في نهر السين في فرنسا واحتوى السباق على عقبات مثل تسلق عامود في وسط النهر أو السباحة تحت المراكب.

ولكن مع إنشاء الاتحاد الدولي للسباحة في 1909 اختفت تلك السباقات الغريبة.

الاتحاد الدولي للسباحة قنن طرق السباحة في السباقات وهي الحرة والظهر والصدر والفراشة، بجانب المتنوع الذي يجمع بين الـ 4 طرق.

وتشمل الألعاب الأولمبية 18 حدثا للرجال ومثلهم للنساء بجانب حدث وحيد مختلط، تقام 6 أحداث للسباحة الحرة واثنين لكل من الصدر والظهر والفراشة والتتابع الحر للرجال ومثلهم للنساء

أما التتابع المختلط فيقام حدث للرجال وآخر للنساء وآخر مختلط، كما يقام ماراثون 10 كيلومتر للرجال وآخر للنساء.

لم تحقق أي بلد ميداليات في السباحة أكثر من أمريكا صاحبة الـ 553 ميدالية، مايكل فيلبس وحده حقق منهم 28 ميدالية.

ولم يسبق لمصر تحقيق أي ميدالية في السباحة ولكن قد يكون لدينا فرصة في طوكيو. 4 سباحين مصريين سيشاركون في الأولمبياد.

السباحون المصريون هم مروان القماش، وعلي خلف الله، ويوسف رمضان، وفريدة عثمان.

ألعاب الأولمبياد طوكيو2020 السباحة طوكيو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 - تشكيل أستراليا.. ثلاثة تغييرات وتيليو يقود الهجوم 35 ثاتيه | طوكيو 2020
تشكيل منتخب مصر – صلاح محسن أساسي.. وطاهر يبدأ أمام أستراليا 6 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - 16 حالة كورونا جديدة 28 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو - للعلاج النفسي.. سيمون بيلز تنسحب من منافسات الجمباز الفردي ساعة | طوكيو 2020
أحمد الأحمر: مباراة الدنمارك لم تكن مهمة.. هدفنا دخول ربع النهائي بأفضل جاهزية بدنية ساعة | طوكيو 2020
انتهاء الشراكة الذهبية - كيف يعوض ريال مدريد رحيل راموس وفاران؟ ساعة | الدوري الإسباني
مرتجي: الأهلي الحالي يشبه الجيل الذهبي.. ولا نخسر برحيل أي لاعب ساعة | الدوري المصري
أولمبياد طوكيو 2020 - جدول أبرز المرشحين المصريين للمنافسة على ميدالية 3 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 2 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 4 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر
قد ينال إعجابك