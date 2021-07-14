حمادة طلبة لـ في الجول: قررت الاعتزال.. وبدأت مسيرتي التدريبية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 15:58

كتب : أيمن عيد

حمادة طلبة مع منتخب مصر

أعلن حمادة طلبة لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق اعتزاله كرة القدم.

وقال طلبة في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "قررت الاعتزال و إنهاء مسيرتي الكروية".

وأضاف "لم أقصر يوماً خلال مسيرتي في الملاعب وأشعر بالرضا عن كل ما قدمته مع الأندية التي لعبت لها أو المنتخب المصري".

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وتابع لاعب بتروجيت السابق "سأبدأ أولى خطواتي في مجال التدريب، لقد توليت القيادة الفنية لفريق جمارك بورسعيد بالقسم الرابع".

وواصل "كانت لدي رغبة في أن أبدأ مشواري التدريبي من الدرجات الأدنى مثلما بدأت مسيرتي الكروية في ظل وجود العديد من التحديات والصعاب".

واستمر "تدريب فريق الجمارك ليست تجربة عادية ولكنه مشروع رياضي إستثماري لضم العديد من المواهب الكروية وتسويقها بجانب التخطيط لعودة نادي الجمارك وسط الكبار".

وأتم "سأبدأ فترة الاعداد و التجمع خلال الأيام المقبلة ومعي جهاز فني معاون على أعلى مستوى، شريكي فى مشروعنا هو أسامة سلامة مدير الكرة السابق بنادي المريخ وهدفنا الجديد هو ظهور فريق من بورسعيد يحظى بإعجاب الجميع".

حمادة طلبة الزمالك المصري
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