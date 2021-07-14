إصابة والد ماجواير في ضلعه خلال نهائي اليورو

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 16:32

كتب : عبد الرحمن فوزي

هاري ماجواير

كشف هاري ماجواير لاعب منتخب إنجلترا عن إصابة والده بسبب التدافع خلال المباراة النهائية لـ يورو 2020.

وظهرت بعد المقاطع للتدافع والاشتباك بين الجماهير والتي لم تكن تحمل تذاكر وأرادت دخول المباراة.

وقال ماجواير لصحيفة (صن) الإنجليزية: "كان والدي في حالة التدافع، لم أتحدث معه كثيرا، ولكنني سعيد أن أطفالي لم يذهبوا إلى المباراة".

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واستمر "لقد قال إن ذلك كان مخيفا، ولا أريد أن يجرب أحد آخر ذلك الشعور في مباراة كرة قدم".

وتابع "كان يعاني في التنفس بعد ذلك، لأنه قد أصيب في ضلوعه، لكنه ليس من النوع الذي يثير ضجة كبيرة".

وأضاف "أبي سيدعمني دائما ويذهب لمبارياتي، ولكنه سيكون أكثر وعيا قليلا بكل ما يدور حوله يجب أن نكون جميعا أكثر وعيا وأن نتعلم منه".

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيقا بسبب أحداث الشغب التي افتعلها الجمهور الإنجليزي قبل وبعد المباراة.

وكان منتخب إيطاليا قد فاز على إنجلترا في المباراة النهائية بركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، لتتوج الإيطالي بطلة لبطولة الـ يورو للمرة الثانية في تاريخها.

وشارك ماجواير في المباراة النهائية وتمكنت من تسجيل الركلة الترجيحية التي سددها بنجاح.

هاري ماجواير إنجلترا
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