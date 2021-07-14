العريان يكشف لـ في الجول تفاصيل أكبر بعثة في تاريخ مصر بالأولمبياد.. وتأثير كورونا

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 15:20

كتب : محمد سمير

شريف العريان

كشف شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية تفاصيل أكبر بعثة في تاريخ مصر والتي تشارك في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال العريان لـ FilGoal.com: "أكبر بعثة في تاريخ مصر برصيد 134 لاعب ولاعبه".

وأضاف "تأهلنا في 23 لعبة من 29 في الأولمبياد وهو الأكبر في تاريخ مشاركات مصر".

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وتابع عن مواعيد السفر "بسبب فارق التوقيت بين مصر واليابان فأن كل لاعب سيسافر قبل 7 أيام للتواجد في طوكيو قبل بدء منافساته، ومن تنتهي مشاركته يسافر في ظرف 48 ساعة".

وعن التطعيم الإجباري أردف "لا يوجد دولة تجبرك على التطعيم، نتبع تعليمات اللجنة الأولمبية الدولية والمصرية، نحاول تطعيم أكبر عدد ممكن لتأمين أنفسنا".

وأكمل عن بعثة مصر "مصر تتميز بأن متوسط الأعمار صغير تحت المتوسط العالمي وهذا معناه أن المشاركين لديهم فرص في المشاركة بأولمبياد 2024 باريس و2028 لوس أنجلوس والخبرات تزيد وأمل في المستقبل".

وتابع "كنا جاهزين أكثر من بعض الدول الأخرى لكن التأجيل أعطى بعض الدول فرصة العودة لمستواها بينما زادت سنة ما زاد من الخبرات وهو يفيد البعثة".

وأوضح "تأثير الكورونا أقل بكثير علينا من دول أوروبية كبيرة والضرر الواقع على لاعبي مصر كان أقل من لاعبي ألمانيا وإيطاليا، كل ذلك كلام نظري والملعب هو الفيصل".

وأتم "من 17 يوليو أول بعثة تصل إلى طوكيو حسب الألعاب".

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