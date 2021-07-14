سبورت: ميسي توصل لاتفاق مبدئي مع برشلونة.. وتفاصيل العقد

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 14:46

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

توصل برشلونة وليونيل ميسي لاتفاق مبدئي لتجديد تعاقد الأرجنتيني بعقد يمتد لـ 5 مواسم.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فأن توصل الطرفان لاتفاق ساهم في التوصل لعقد طويل الأمد.

وأضاف التقرير أن ميسي يرى أن لديه القوة والطاقة لمواصلة ارتداء قميص برشلونة في أعلى المستويات لمدة 5 مواسم وهو ما يتشاركه النادي.

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وأكمل التقرير أن ميسي يخطط للمشاركة في مشروع النادي الجديد والمخطط له 3 سنوات من الآن، ومتخذا الخطورة الأخيرة في الالتزام بقميص برشلونة.

وأوضح التقرير أن "ميسي وافق على تقليص راتبه الحالي بنسبة 50% بسبب المشاكل المادية التي يمر بها النادي والوضع المعقد".

وشدد التقرير أن المال لم يكن مشكلة في المفاوضات بل الضرائب.

وواصل التقرير أنه من النادر على تسير الأمور بشكل خاطئ، وأنه حان وقت محاميّ الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على العقود.

وأتم التقرير أن الشرط الجزائي في عقد ميسي سيكون 350 مليون يورو.

ميسي انتهى تعاقده مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ دون مقابل، لكن يبدو أنه قرر أن يستمر بقميص البلاوجرانا.

ليونيل ميسي برشلونة في إسبانيا
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