تقارير: يوفنتوس يرفض عرضا خياليا من تشيلسي من أجل كييزا

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 14:52

كتب : عبد الرحمن فوزي

فيدريكو كييزا - إيطاليا - إسبانيا

كشف كريستيان فالك الصحفي بصحيفة بيلد الألمانية عن رفض يوفنتوس لعرض خيالي من تشيلسي من أجل ضم فيديريكو كييزا.

وفقا لفالك فأن تشيلسي قدم عرضا مبدئيا مقابل 100 مليون يورو من أجل ضم كييزا ولكن يوفنتوس قد رفض العرض.

ويعتبر يوفنتوس كييزا لاعبا غير قابلا للمساس في الفريق ولا توجد نية لدى الإدارة للتفاوض بشأن اللاعب مع أي نادي آخر.

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كييزا لفت الأنظار إليه بعدما قدم أداء رائع في يورو 2020، وساهم في تتويج المنتخب الإيطالي باللقب لأول مرة منذ نسخة 1968.

وشارك كييزا في جميع مباريات إيطاليا في يورو 2020، وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين.

وشارك كييزا مع يوفنتوس الموسم الماضي في 46 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 15 هدفا وصناعة 11 آخرين في جميع البطولات.

فيديريكو كييزا يوفنتوس تشيلسي
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