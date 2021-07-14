تقرير يوناني: من الصعب أن يلعب وردة لـ باوك مرة أخرى

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 14:04

كتب : عبد الرحمن فوزي

عمرو وردة من تدريبات باوك

شددت إذاعة Bwin اليونانية على صعوبة عودة ارتداء عمرو وردة لقميص الفريق مرة أخرى.

عمرو وردة

النادي : باوك سالونيكي

باوك سالونيكي

وكان وردة قد تعرض للطرد من التدريبات أمس الثلاثاء، بعدما أعطى مدرب الفريق رازفان لوسيسكو تعليمات للاعبي الفريق وظهر وردة على غير علم بها.

حاول وردة تبرير موقفه للمدرب ولكنه أصر على موقفه بخروج وردة من التدريبات بنبرة قوية.

أخبار متعلقة
تقرير يوناني: طرد وردة من تدريب باوك بسبب سوء السلوك

وردة خرج غاضبا وسدد المرة بعيدا، ثم ألقى بزجاجة المياه، مما أدى لغضب لوسيسكو.

وفقا للإذاعة فإن المدرب قد تحدث مع إدارة النادي وأخبرهم بصعوبة سماحه لوردة بالعودة للفريق مرة أخرى.

وقد يستقل وردة اليوم طائرة إلى مدينة ثيسالونيكي من أجل البحث عن نادي آخر ليكمل مسيرته به.

وردة كان قد قضى النصف الأول من الموسم الماضي معارا لفريق فولوس، ولكن باوك قرر قطع الإعارة في يناير.

وشارك وردة الموسم الماضي في 37 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

عمرو وردة باوك
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقارير: يوفنتوس يرفض عرضا خياليا من تشيلسي من أجل كييزا 3 دقيقة | الدوري الإيطالي
سبورت: ميسي توصل لاتفاق مبدئي مع برشلونة.. وتفاصيل العقد 9 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير يوناني: من الصعب أن يلعب وردة لـ باوك مرة أخرى 51 دقيقة | المحترفون
الإسماعيلي: لدينا إصرار على مواجهة الأهلي في الإسماعيلية منذ موسمين ولكن ساعة | الدوري المصري
ألعاب الأولمبياد – رفع الأثقال.. إحدى أقدم الرياضيات وإنجازات مصرية كثيرة ساعة | طوكيو 2020
جارديان: عملية جراحية لـ راشفورد تبعده حتى شهر أكتوبر ساعة | الدوري الإنجليزي
ذكريات الأهلي وكايزر - أبو مسلم لـ في الجول: هذا سبب صراخ جوزيه ليلة المباراة 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أسطورة كايزر تشيفز: الدفاع المستمر أمام فريق ثقيل مثل الأهلي قد يكلفنا الكثير 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 3 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 4 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021
قد ينال إعجابك