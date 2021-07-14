تقرير يوناني: من الصعب أن يلعب وردة لـ باوك مرة أخرى

شددت إذاعة Bwin اليونانية على صعوبة عودة ارتداء عمرو وردة لقميص الفريق مرة أخرى.

عمرو وردة النادي : باوك سالونيكي باوك سالونيكي

وكان وردة قد تعرض للطرد من التدريبات أمس الثلاثاء، بعدما أعطى مدرب الفريق رازفان لوسيسكو تعليمات للاعبي الفريق وظهر وردة على غير علم بها.

حاول وردة تبرير موقفه للمدرب ولكنه أصر على موقفه بخروج وردة من التدريبات بنبرة قوية.

أخبار متعلقة تقرير يوناني: طرد وردة من تدريب باوك بسبب سوء السلوك

وردة خرج غاضبا وسدد المرة بعيدا، ثم ألقى بزجاجة المياه، مما أدى لغضب لوسيسكو.

وفقا للإذاعة فإن المدرب قد تحدث مع إدارة النادي وأخبرهم بصعوبة سماحه لوردة بالعودة للفريق مرة أخرى.

وقد يستقل وردة اليوم طائرة إلى مدينة ثيسالونيكي من أجل البحث عن نادي آخر ليكمل مسيرته به.

وردة كان قد قضى النصف الأول من الموسم الماضي معارا لفريق فولوس، ولكن باوك قرر قطع الإعارة في يناير.

وشارك وردة الموسم الماضي في 37 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.