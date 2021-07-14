الإسماعيلي: لدينا إصرار على مواجهة الأهلي في الإسماعيلية منذ موسمين ولكن

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 13:30

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - أفشة - حسين السيد

يصر علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي على مواجهة الأهلي في الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الجولة 29 من الدوري على استاد القاهرة الدوري في التاسع من أغسطس المقبل.

وقال علاء وحيد لإذاعة أون سبورت: "لدينا إصرار على مواجهة الأهلي في الإسماعيلية منذ موسمين، ولكن الجهات الأمنية ترى ما لا نراه، ونحن أيضا مستعدون لمواجهة الأهلي في القاهرة".

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وأضاف "مع كامل احترامي لها، إلا أن أندية الشركات تقتل المنافسة لأنها تختار ملاعب في القاهرة قد تكون نفس الملاعب التي يخوض عليها الأهلي والزمالك مبارياتهما".

وأتم "نتمنى قرارات من اتحاد الكرة تحقق العدالة بأن نخوض على ملعبنا نفس المباريات التي نخوضها خارج ملعبنا".3

وكان الأهلي قد تفوق على الإسماعيلي في لقاء الدور الأول بثنائية دون مقابل.

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