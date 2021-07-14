ألعاب الأولمبياد – رفع الأثقال.. إحدى أقدم الرياضيات وإنجازات مصرية كثيرة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 13:06

كتب : رامي جمال

رفع الأثقال

مسابقة إثبات من يمكن حمله أكبر ثقل أمر تم تسجيله في كثير من الحضارات القديمة، هناك دلائل على إقامة مثل تلك المسابقات في مصر والصين والهند واليونان القديمة.

كان من الطبيعي أن تكون رفع الأثقال بشكلها الحالي المستمد من المسابقات الأوروبية في القرن الـ 19 من أقدم الرياضات الأولمبية.

ظهرت رفع الأثقال في أول نسخة للأولمبياد الحديث في 1896 ضمن مسابقات ألعاب القوى، ولم تُلعب في 1900 ولكنها لُعبت في 1904 قبل أن تختفي في 1908 و1912.

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في أولمبياد 1920 في أنتويرب ببلجيكا عادت رفع الأثقال كحدث منفرد.

وعبر التاريخ تغيرت الرفعات الأولمبية حتى وصلت لشكلها الحالي بوجود رفعة الخطف ورفعة النتر.

وتقام مسابقات رفع الأثقال على 8 أوزان للمتسابقين للرجال، و7 أوزان للنساء

الاتحاد السوفيتي رغم حله هو أكثر من حصد ميداليات أولمبية في رفع الأثقال بـ 62 ميدالية

ولمصر تاريخ عريض في رفع الأثقال بـ 14 ميدالية متنوعة، منهم 5 ميداليات ذهبية.

ميداليات مصر بدأت مع ذهبية السيد نصير في أولمبياد 1928 بأمستردام، وانتهت مع برونزيتي محمد إيهاب وسارة سمير في ريو 2016.

مصر لن تشارك في منافسات رفع الأثقال بسبب منع الاتحاد الدولي للعبة بسبب عدد من العينات الإيجابية لتعاطي المنشطات.

ألعاب الأولمبياد طوكيو 2020 رفع الأثقال
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